SAIU A LISTA com os carros mais vendidos no Brasil em JULHO

No mês de julho de 2023, o mercado automobilístico brasileiro apresentou uma movimentação intensa, com diversos modelos de carros se destacando nas vendas. A seguir, vamos apresentar os 30 carros mais vendidos no Brasil no mês de julho de 2023, trazendo informações sobre os modelos, as unidades emplacadas e as principais marcas do mercado.

Volkswagen Polo: Liderando as vendas

O Volkswagen Polo foi o grande destaque do mês, liderando as vendas com uma margem significativa em relação aos demais concorrentes. Com um total de 16.471 unidades emplacadas, o Polo mostrou sua força e popularidade entre os consumidores brasileiros. Esse hatchback da Volkswagen tem conquistado os motoristas com seu design moderno, tecnologia avançada e bom desempenho.

Hyundai HB20: Recuperação impressionante

Após um mau desempenho no mês anterior, o Hyundai HB20 mostrou uma recuperação impressionante em julho. Com 12.126 unidades vendidas, o modelo praticamente dobrou suas vendas e conquistou a segunda posição no ranking. O HB20 é conhecido por sua qualidade, conforto e economia de combustível, características que têm agradado os consumidores brasileiros.

Fiat Strada: A queda para a terceira posição

A Fiat Strada, que liderou as vendas no mês anterior, caiu para a terceira posição em julho, com um total de 10.387 unidades emplacadas. Mesmo assim, a picape da Fiat continua sendo uma das favoritas dos brasileiros, com sua versatilidade, capacidade de carga e tecnologia embarcada.

Chevrolet Onix: Um clássico nas vendas de carros

O Chevrolet Onix, um dos modelos mais populares do mercado brasileiro, conquistou a quarta posição no ranking de vendas de julho, com 10.260 unidades vendidas. O Onix é conhecido por seu design atraente, bom desempenho e completa lista de equipamentos de série, o que o torna uma opção interessante para os consumidores.

Fiat Mobi: Carro Compacto e econômico



O Fiat Mobi, um dos modelos mais compactos da Fiat, ficou com a quinta posição no ranking de vendas, com 8.582 unidades emplacadas. Esse carro é uma excelente opção para quem busca economia de combustível, praticidade e facilidade de estacionamento, características que têm conquistado os consumidores urbanos.

Volkswagen T-Cross: Destaque entre os carros SUVs

O Volkswagen T-Cross, um dos SUVs mais vendidos do mercado brasileiro, aparece na sexta posição no ranking geral, com 8.553 unidades vendidas. Esse modelo tem conquistado os consumidores com seu design moderno, espaço interno, conforto e tecnologia embarcada. Além disso, a Volkswagen também comemora o crescimento do Nivus, que saiu de 3.751 unidades para 6.498 vendas este mês.

A tabela abaixo apresenta os 30 carros mais vendidos no Brasil em julho de 2023, com suas respectivas posições e unidades emplacadas:

Posição Modelo Unidades vendidas 1 Volkswagen Polo 16.471 2 Hyundai HB20 12.126 3 Fiat Strada 10.387 4 Chevrolet Onix 10.260 5 Fiat Mobi 8.582 6 Volkswagen T-Cross 8.553 7 Fiat Argo 7.159 8 Renault Kwid 6.602 9 Volkswagen Nivus 6.498 10 Chevrolet Onix Sedan 6.412 11 Jeep Renegade 5.556 12 Chevrolet Tracker 5.438 13 Volkswagen Saveiro 5.337 14 Hyundai Creta 5.314 15 Fiat Cronos 5.036 16 Honda HR-v 4.983 17 Hyundai HB20S 4.811 18 Nissan Kicks 4.752 19 Jeep Compass 4.707 20 Toyota Hilux 4.354 21 Fiat Toro 4.132 22 Fiat Pulse 3.994 23 Toyota Corolla 3.829 24 Fiat Fastback 3.635 25 Toyota Corolla Cross 3.630 26 Peugeot 208 3.104 27 Citroen C3 3.030 28 Chevrolet Montana 2.948 29 Volkswagen Virtus 2.729 30 Toyota Yaris Sedan 2.505

Esses números refletem a preferência dos brasileiros por diferentes tipos de carros, desde compactos e econômicos até SUVs robustos e picapes versáteis. A competição acirrada entre as montadoras mostra a diversidade de opções disponíveis no mercado brasileiro e a importância de atender às necessidades e desejos dos consumidores.

Com essa lista dos 30 carros mais vendidos no Brasil em julho de 2023, esperamos ter ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o cenário automobilístico brasileiro. Se você está pensando em adquirir um carro novo, essas informações podem ser úteis para orientar sua escolha. Lembre-se de considerar suas necessidades, preferências e orçamento antes de tomar uma decisão.