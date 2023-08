SAIU A LISTA! Confira os 10 principais carros que chegam ao Brasil ainda em 2023

O mercado automotivo brasileiro está repleto de novidades e promete surpreender ainda mais no segundo semestre de 2023. Com uma variedade de lançamentos, desde modelos renovados até retornos importantes, o mercado de carros no Brasil está em constante evolução.

Neste artigo, apresentaremos os 10 principais lançamentos de carros que devem chegar ao Brasil nos próximos meses.

1. Chevrolet Silverado High Country

A nova Chevrolet Silverado está prevista para retornar ao mercado brasileiro até o final de 2023. A picape será lançada inicialmente na versão High Country, que é a mais luxuosa oferecida nos Estados Unidos. A Chevrolet está apostando na Silverado para competir no segmento de picapes grandes de luxo, seguindo os modelos da Ram e da Ford F-150.

A Silverado High Country virá equipada com recursos como seis airbags, faróis full-LED, rodas de liga leve de 20 polegadas, uma central multimídia de 13,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, sistema de som Bose com 7 alto-falantes, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, controle de cruzeiro, assistente de permanência em faixa, carregador wireless e muito mais.

No Brasil, a picape será vendida com um motor 6.2 V8 aspirado de 426 cv e 63,6 kgfm de torque, o mesmo utilizado no Camaro, e trabalhará em conjunto com um câmbio automático de 10 marchas.

2. Citroën C3 Aircross

Outro lançamento confirmado para o mercado brasileiro é o Citroën C3 Aircross, o segundo modelo da marca baseado na plataforma do novo C3 e produzido em Porto Real (RJ). O modelo foi revelado na Índia em abril e oferece opções com 5 ou 7 lugares, além de poder ser equipado com um motor 1.2 turbo de 110 cv de potência.

As informações sobre o C3 Aircross brasileiro ainda são escassas, mas sabemos que ele terá 4,32 metros de comprimento, o que representa um aumento de 34 centímetros em comparação ao C3, e 1,80 metro de largura. O entre-eixos será de 2,67 metros, 13 centímetros maior do que o hatchback, permitindo assim espaço interno suficiente para a terceira fileira de bancos.



Outro dado revelado pela marca é a altura livre do solo de 200 milímetros, ideal para lidar com diferentes tipos de terreno. Com essas medidas e a opção de 7 lugares, é inevitável compará-lo com a Chevrolet Spin.

3. Fiat Fastback Abarth

O Fiat Fastback será o segundo carro da marca com a grife Abarth no Brasil, com previsão de lançamento para o segundo semestre. O modelo já possui uma versão “by Abarth”, mas deverá receber um tratamento mais completo pela divisão de performance da Stellantis, assim como foi feito com o Pulse Abarth.

Sob o capô, o conhecido motor 1.3 turbo de 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque estará presente, sempre associado a um câmbio automático de 6 marchas. O diferencial estará nas modificações mais profundas que afetarão a calibração, suspensão, direção e freios, proporcionando uma experiência de condução consideravelmente alterada.

Além disso, o carro deverá apresentar novas rodas e elementos pintados que não estão presentes nas demais versões, juntamente com emblemas Abarth.

4. Fiat Strada Turbo

A Fiat Strada, que já passou por uma renovação recentemente, receberá sua primeira reestilização nas próximas semanas. Embora as atualizações visuais e na cabine não devam ser muito profundas, a picape promete grandes mudanças sob o capô. Para enfrentar a nova Chevrolet Montana, a Strada ganhará mais potência.

A picape da Fiat receberá o motor 1.0 turbo do Grupo Stellantis, que já é bem conhecido pelos brasileiros e utilizado nos modelos Fiat Pulse e Fastback. Em breve, também estará presente no Peugeot 208 e no inédito Citroën C3 Aircross. Esse motor entrega 130 cv e 20,4 kgfm de torque, controlados por um câmbio automático do tipo CVT com 7 marchas simuladas.

5. Fiat Titano

A Fiat lançará até o final de 2023 a Titano, sua primeira picape de porte médio tradicional. Inicialmente, a picape foi desenvolvida em parceria com a Peugeot e uma empresa chinesa, mas a Fiat assumiu o projeto devido à sua extensa rede de concessionárias e maior atuação no segmento de picapes com a Strada e a Toro.

Especula-se que a Fiat Titano 2024 será equipada com um motor 2.2 turbodiesel já utilizado no Brasil pela Fiat Ducato. Esse motor será ajustado para entregar entre 180 e 200 cv de potência e entre 40,8 e 45,9 kgfm de torque. A transmissão será sempre automática de 6 velocidades, com opção de tração 4×4 com reduzida.

Entre os itens de série, espera-se que a picape conte com câmera 360°, central multimídia retangular de 10″ com Android Auto e Apple CarPlay, seletor rotativo para os modos de condução, bloqueio do diferencial traseiro e assistente de descida. Os bancos serão de couro e com ajuste elétrico para o motorista.

6. GWM Ora GT elétrico

A Ora, segunda marca do Grupo GWM a estrear no mercado brasileiro, é especializada em veículos elétricos. E o modelo que desembarcará no Brasil em agosto é o Ora 03. O carro já chegará com algumas surpresas, como o preço, que partirá de R$ 149 mil, menos do que a expectativa inicial da própria marca.

O Ora 03 será oferecido em duas versões: base e GT, diferenciando-se pela capacidade da bateria. A versão mais barata terá uma bateria de 48 kWh, enquanto a GT contará com uma bateria de 63 kWh. Na China, o Ora 03 tem uma autonomia declarada de 401 km e 501 km, respectivamente.

O motor elétrico no eixo dianteiro será o mesmo para ambas as versões, entregando 171 cv e 25,5 kgfm de torque.

7. Honda ZR-V

O Honda ZR-V é outro lançamento prometido para o segundo semestre de 2023. O modelo atuará como uma opção intermediária entre o HR-V e o CR-V, que em breve se tornará híbrido. Se o HR-V é baseado no City, é seguro dizer que o ZR-V será o SUV do Civic, com o objetivo de competir com o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross, que são modelos maiores que o SUV de entrada da Honda no Brasil.

O motor utilizado será o K20Z5, um 2.0 aspirado com duplo comando, mas sem injeção direta, que entrega 157 cv e 18,8 kgfm de torque, com um câmbio CVT. No Brasil, é provável que o ZR-V não seja flex, o que pode ser uma desvantagem dentro do segmento, pois será a única opção disponível.

8. Peugeot 208

O Peugeot 208 também se beneficiará das vantagens de fazer parte do Grupo Stellantis. Assim como o Citroën C3 Aircross e a Fiat Strada reestilizada, o hatchback também passará a utilizar o motor 1.0 turbo de três cilindros compartilhado entre as marcas do grupo. A apresentação do novo Peugeot 208 está prevista para agosto deste ano.

Sem alterações significativas, o motor 1.0 turbo continuará entregando 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Esses números são muito próximos do desempenho do motor 1.2 turbo oferecido na Argentina na versão GT, que também possui 130 cv, mas entrega 23,4 kgfm de torque.

A principal diferença é que o Peugeot 208 utilizará um câmbio automático do tipo CVT, simulando 7 marchas, em vez da caixa automática de 6 velocidades.

9. Novo SUV da Renault

A Renault está se preparando para lançar um novo SUV de entrada no Brasil até o final de 2023. Depois de alguns flagras e um registro de patente, ficou claro que a marca está buscando competir com o Fiat Pulse e aumentar a concorrência entre os SUVs de entrada. Esse novo modelo também será fabricado no Brasil.

O novo SUV da Renault ficará posicionado acima do Kwid e abaixo do Duster. Será a grande aposta da marca para competir com o Fiat Pulse. Os preços provavelmente estarão acima de R$ 100 mil, já que a Renault pretende focar em produtos de maior valor agregado e margens de lucro mais folgadas.

10. Volkswagen Saveiro 2024

Enquanto a Fiat Strada já passou por uma mudança de geração e ganhará um motor turbo, a Volkswagen Saveiro também deverá responder com uma reestilização para a linha 2024. As mudanças já foram flagradas há meses e não falta muito para serem apresentadas. No entanto, as alterações serão pequenas.

Espera-se que a picape, que é a última integrante da família Gol, receba uma nova dianteira com grade alargada e mais integrada aos faróis, resultando em um visual mais próximo do Virtus e do Nivus. A Saveiro 2024 poderá também receber um câmbio automático de seis velocidades. O motor 1.6 16V aspirado deverá ser mantido, o que seria uma resposta ao câmbio CVT da Strada. Esse conjunto mecânico já foi utilizado nas versões mais caras do Gol e do Voyage no passado.

Ademais, o segundo semestre de 2023 promete ser repleto de lançamentos emocionantes no mercado automotivo brasileiro. Com a chegada de novas opções de picapes, SUVs e hatchbacks, os consumidores terão uma variedade de escolhas para atender às suas necessidades e preferências.

Seja você um fã de picapes luxuosas como a Chevrolet Silverado High Country ou um entusiasta de veículos elétricos como o GWM Ora GT, o mercado brasileiro de carros está se renovando e oferecendo opções cada vez mais interessantes para os consumidores.