SAIU a lista de NOVOS BENEFICIÁRIOS do Bolsa Família; veja quem vai receber

Todos os meses, milhares de cidades brasileiras apresentam a lista de novos beneficiários do Bolsa Família, para que a população possa acompanhar os contemplados e conferir se a família receberá o pagamento.

Assim sendo, recentemente a prefeitura de Jataí, em Goiás, divulgou a lista atualizada com todos os novos beneficiários. Para acessar é muito simples, e nós apresentamos mais detalhes ao longo deste texto. Continue lendo.

Onde verificar a lista de novos beneficiários do Bolsa Família?

Para verificar a nova lista de novos beneficiários do Bolsa Família é muito simples. Basta ter um computador ou celular com acesso a internet e seguir os passos abaixo:

Primeiro, você deverá acessar o site da prefeitura de Jataí, na página do Bolsa Família, clicando aqui; Em seguida, desça a página e clique para fazer o download da lista completa com todos os nomes dos contemplados; Abra a página e procure pelo nome do titular da sua família que foi cadastrado no Bolsa Família. Normalmente, a lista é apresentada em ordem alfabética, para facilitar na hora de encontrar o nome.

Em poucos cliques você já poderá verificar se, finalmente, o benefício foi liberado para a sua família.

Caso você não more em Jataí, Goiás, verifique no site da prefeitura da sua cidade se houve alguma atualização a respeito da lista dos beneficiários do Bolsa Família. Afinal, eventualmente essa atualização ocorre, e você pode acompanhar diretamente pela internet.

Lembrando, ainda, que caso você tenha dúvidas se irá receber ou não, você pode procurar o CRAS da sua cidade para se informar corretamente e ter acesso a tudo o que precisa saber sobre o benefício da sua família.

O que fazer se eu não for contemplado?



Infelizmente, sabemos que nem sempre as famílias são contempladas para receber o pagamento mensal do Bolsa Família. Entretanto, devemos sempre ter em mente que o programa é regido por uma série de regras e pré-requisitos importantes, que são avaliados pelo Governo para que a família seja considerada apta ou não para receber o pagamento.

Acontece que muitas pessoas que têm dificuldades financeiras buscam se inscrever no Bolsa Família, mas, às vezes, pode ter uma renda que ultrapasse R$ 218 por membro da família, o que impossibilita a participação no programa.

Em contrapartida, há famílias que relatam estar dentro de todos os requisitos, mas, ainda assim, acabam ficando de fora do pagamento do benefício. Nesses casos, é muito importante ir ao CRAS da sua cidade para tentar entender o que pode realmente ter acontecido. Será que os dados que você informou no cadastro, no momento de incluir a sua família no CadÚnico, estavam corretos?

Fazer essa análise é crucial para entender o que pode ter acontecido e, assim, tentar novamente se inscrever no programa. Porém, não se preocupe! Se você está dentro de todos os requisitos, os profissionais que atuam no CRAS irão ajudá-lo a incluir a sua família no programa.