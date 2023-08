SAIU A LISTA dos signos mais falsos do zodíaco e brasileiros tomam susto

Já sabe quais são os signos mais falsos do zodíaco? Uma lista foi publicada recentemente e os brasileiros se assustaram com o resultado. Então, venha ver se você também faz parte desse péssimo ranking.

Cada signo do zodíaco é uma representação de personalidades, características e comportamentos de pessoas nascidas em um determinado período. Assim, algumas são mais conhecidas pela sua autenticidade e sinceridade.

A frase “lobo em pele de cordeiro” é muito usada para representar essas pessoas. Afinal, muitos que convivem com eles os consideram os mais falsos do zodíaco. Portanto, vem conferir.

1 – Gêmeos lidera a lista dos signos mais falsos do zodíaco

Começando a lista dos signos mais falsos do zodíaco temos os geminianos, nascidos entre 21 de maio a 20 de junho. Eles são conhecidos por serem versáteis e terem ótimas habilidades sociais. Mas, é isso que permite que sejam mestres em esconder as verdadeiras emoções.

Muito carismáticos, os geminianos se adaptam facilmente aos diferentes ambientes, porém, por trás dessa personalidade que cativa, comentários amargos e intenções não tão boas se escondem.

Com uma natureza dual, as pessoas de gêmeos até parecem confusas ou inconsistentes, contudo, esse é um ótimo artifício para esconder o que realmente pensam ou sentem.

2 – O signo de Libra

Mesmo conhecidos pelo senso de justiça e harmonia, os librianos não escaparam dessa lista. Dessa forma, os nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro são conhecidos por evitar confrontos diretos e embates.

Libra está presente na lista dos signos mais falsos do zodíaco porque seu jeito apaziguador e zen pode fazer com que não seja sincero. Ou seja, diga apenas o que os outros querem ouvir, mesmo que não concorde, para fugir de brigas.



A busca incessante pela paz pode fazer com que suprima as emoções verdadeiras e genuínas e crie uma aura de falsidade em sua volta.

3 – Escorpião é um dos signos mais falsos do zodíaco

Nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro, os escorpianos são normalmente conhecidos pela intensidade em suas relações. Bem como, por serem muito apaixonados, mas manterem uma natureza misteriosa e reservada.

Os escorpianos são mestres em esconder as verdadeiras intenções, os sentimentos e seus pensamentos. Portanto, fazem de tudo para manter uma imagem de poder e controle, em especial, de seus parceiros.

A capacidade de manipulação é tão grande, que eles exalam uma sensação de confiança, mas que pode usar isso em seu interesse próprio, para conseguir tudo o que sempre quer.

4 – O signo de peixes

Para encerrar a lista dos signos mais falsos do zodíaco e que surpreenderam os brasileiros está peixes, com os nascidos de 19 de fevereiro a 20 de março. Eles são muito conhecidos por sua compaixão e empatia, o que pode torná-los bem mais vulneráveis para o papel de vítimas.

Por saber desse papel de vítima, eles exploram essa situação, por meio da manipulação e simpatia, para conseguir benefícios e interesses próprios. Portanto, essa natureza mais sonhadora e idealista pode fazer com que pintem uma imagem distorcida sobre a realidade, para si próprio e para os demais.

Todos os signos da lista são lobos em peles de cordeiro?

Pode ser que a lista dos signos mais falsos do zodíaco te deixe em pânico, seja porque seu signo está presente, ou de alguém que ama muito. Mas, é importante lembrar que a astrologia não determina de forma integral a personalidade de uma pessoa.

É claro que os signos são agrupados por comportamentos e personalidades, porém, a vivência e experiência podem transformar essas pessoas. Além disso, os signos listados são aqueles que têm boas habilidades para esconder o que sentem.

Nem sempre essas características são usadas para enganar ou persuadir quem está à sua volta. Então, use a lista apenas com um alerta, para ficar de olhos abertos com pessoas dos signos listados, mas não deixe de confiar em sua intuição.

Jamais generalize as pessoas apenas pelos signos, mas preste atenção em suas atitudes, falas, bem como, nos comportamentos. Afinal, é isso que demonstram quem elas realmente são.

Não deixe de ter muito cuidado com os geminianos, peixes, escorpião e libra, porque eles sabem persuadir e convencer e você pode acreditar em situações que não são reais e ser enganado. Deixe que seu coração sempre guie para o que é verdade.