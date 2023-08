SAIU A LISTA inesperada com os 10 carros mais vendidos do 1º semestre

Um recente levantamento realizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) trouxe à luz os modelos mais populares no mercado automotivo brasileiro durante o primeiro semestre de 2023.

Confira os carros mais vendidos do primeiro semestre de 2023 e seus respectivos preços

Neste período, os consumidores adquiriram um total de 934.519 unidades de carros e comerciais leves zero km, apresentando um crescimento de 9,76% em relação ao mesmo período do ano anterior, que contabilizou 851.386 unidades vendidas.

Dados oficiais da Fenabrave

Considerando apenas os carros de passeio, as vendas entre janeiro e junho de 2023 atingiram um patamar de 733.442 unidades. Desse modo, marcando um aumento de 7,37% em relação às 683.129 vendas registradas durante o primeiro semestre do ano anterior.

Líder do segmento: Chevrolet Ônix

Dentre os veículos de passeio, o destaque indiscutível foi para o Chevrolet Ônix, que conquistou a preferência de 44.110 consumidores brasileiros. Em suma, tal domínio refletiu não apenas a qualidade do veículo, mas também o seu valor acessível, o que o tornou uma opção atrativa para um grande número de compradores.

A evolução dos comerciais leves

Os veículos comerciais leves também experimentaram um aumento significativo nas vendas. Desse modo, alcançando um crescimento de 19,51% neste semestre em comparação ao mesmo período do ano anterior.

De modo geral, a categoria registrou um acumulado de 201.077 unidades vendidas até junho de 2023, um aumento substancial em relação às 168.257 unidades vendidas durante o mesmo intervalo em 2022.



Marcas em foco: Chevrolet na liderança

Quando se trata das marcas, a Chevrolet se destaca entre os carros de passeio, registrando um impressionante total de 121.088 unidades emplacadas ao longo do primeiro semestre. Visto que a sua capacidade de manter uma posição dominante no mercado é testemunho da sua popularidade contínua entre os consumidores brasileiros.

Os 10 carros mais vendidos

A seguir, apresentamos os 10 carros mais vendidos durante o primeiro semestre de 2023, acompanhados de seus respectivos preços com base na Tabela Fipe de agosto:

Chevrolet Ônix (GM): R$ 83.512,00

Volkswagen Polo: R$ 79.400,00

Chevrolet Ônix Plus (GM): R$ 95.619,00

Hyundai HB20: R$ 82.982,00

Volkswagen T-Cross: R$ 140.521,00

Fiat Argo: R$ 75.010,00

Fiat Mobi: R$ 62.653,00

Jeep Compass: R$ 192.119,00

Hyundai Creta: R$ 114.010,00

Chevrolet Tracker (GM): R$ 126.177,00

O recente programa de incentivos impactou as vendas

De modo geral, o mês de junho marcou um ponto de virada no mercado automotivo, impulsionado pelo lançamento de um programa de descontos em carros. Em resumo, esta iniciativa impactou positivamente as vendas no setor, resultando em um crescimento de 7,39% nas vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em comparação com o mês de maio.

De acordo com dados da Fenabrave, este incremento totalizou 189.528 unidades vendidas. Em suma, comparando junho de 2023 com o mesmo mês de 2022, as vendas de veículos revelaram um aumento de 6,46%, indicando uma tendência positiva e constante no mercado.

Perspectivas para o restante deste ano

Os primeiros seis meses de 2023 demonstraram um crescimento substancial nas vendas de veículos, sendo evidenciado especialmente pelo sucesso do programa de descontos. Embora o programa tenha chegado ao fim em julho, é interessante notar que algumas montadoras optaram por manter os preços reduzidos até o esgotamento dos estoques nas concessionárias.

À medida que o ano avança, será possível observar como as tendências de compra evoluíram e como as montadoras continuam a atrair os consumidores com inovações, preços competitivos e programas de incentivos.

Um futuro promissor

Desse modo, a indústria automobilística brasileira permanece em constante mudança. Assim, adaptando-se às necessidades e desejos dos compradores, e isso certamente moldará o cenário automotivo do futuro próximo.

Considerando os recentes dados anunciados, é possível entender que a indústria automobilística está mais aquecida depois do incentivo fiscal do governo. Visto que milhares de brasileiros compraram veículos com descontos que variaram entre R$ 2 mil e R$ 8 mil.