Saiu a nova lista de beneficiários do Bolsa Família; confira

O programa Bolsa Família tem sido um importante suporte financeiro para milhões de famílias brasileiras. Com o objetivo de auxiliar no combate à pobreza e desigualdade social, o programa oferece benefícios mensais para as famílias que se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo governo federal.

Neste mês de agosto, foi divulgada uma nova lista de beneficiários do Bolsa Família, além de informações sobre o processo de pagamento. Neste artigo, vamos abordar essas novidades e fornecer detalhes importantes para os beneficiários.

Novos beneficiários do Bolsa Família

A cada mês, o programa Bolsa Família inclui novas famílias que atendem aos critérios estabelecidos. Neste mês de agosto, a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), através da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, divulgou uma lista com 96 famílias contempladas no município. É importante ressaltar que cada município pode ter suas próprias listas de beneficiários, portanto, é fundamental verificar se o seu nome está incluído na lista divulgada pela sua prefeitura.

Para conferir a lista de beneficiários do Bolsa Família em São Francisco de Itabapoana, você pode acessar o link. Caso o seu nome esteja na lista, é necessário comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o cadastro e sacar o valor do benefício.

Cadastro e documentação necessária

Ao comparecer à agência da Caixa Econômica Federal, o responsável familiar deve estar munido dos seguintes documentos:

Número de Identificação Social (NIS): Esse número é fornecido pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É importante ter o NIS em mãos para realizar o cadastro. Documento oficial de identificação com foto: Pode ser utilizado um RG, CNH, carteira de trabalho ou certificado de reservista. Comprovante de residência atualizado: É necessário apresentar um documento que comprove o endereço atual do beneficiário. Aparelho celular: É recomendado levar um aparelho celular para facilitar o cadastro, pois também é possível realizar o cadastro através do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular. Após realizar o cadastro na Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Caixa Tem, é possível sacar as parcelas subsequentes utilizando o Caixa Tem nas Loterias Caixa ou o cartão do programa social, caso tenha recebido.



É importante ficar atento ao cronograma de pagamentos do Bolsa Família, que é divulgado mensalmente. Para conferir o cronograma deste mês, você pode acessar o link.

Desligamento voluntário e reversão de cancelamento

Caso o beneficiário tenha tido uma melhora na renda familiar e realizado o Desligamento Voluntário do programa, é importante saber que existe a possibilidade de reverter o cancelamento e voltar a receber o benefício dentro de 36 meses, a partir da data do pedido. Essa medida visa auxiliar aqueles que, por alguma razão, precisem novamente do suporte financeiro oferecido pelo Bolsa Família.

Ademais, o programa Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e desigualdade social no Brasil. Com a divulgação da nova lista de beneficiários e as informações sobre o pagamento, é fundamental que os beneficiários estejam atentos aos prazos e procedimentos para garantir o recebimento do benefício.

Lembre-se de conferir a lista divulgada pela sua prefeitura e comparecer à agência da Caixa Econômica Federal para realizar o cadastro. O Bolsa Família está aqui para auxiliar as famílias brasileiras que mais precisam.