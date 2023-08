SAIU A NOVA PREVISÃO da SELIC para 2023; veja o valor

Nesta segunda-feira (21), mais uma edição do Boletim Focus foi divulgada oficialmente. Os novos números trazem projeções importantes para o futuro da inflação, do Produto Interno Bruto (PIB) e também para a taxa Selic nos próximos meses. Os números ainda estão sendo analisados por economistas.

Selic

No caso da taxa Selic, o boletim segue se baseando na orientação mais recente do Comitê de Política Monterária (Copom) do Banco Central (BC). Na ocasião, os diretores deixaram uma clara sinalização de que a taxa de juros vai seguir caindo em um patamar de 0,50 ponto até o final deste ano de 2023.

Com base nesta sinalização, o boletim Focus manteve a previsão de que ao final do ano a taxa Selic estará em 11,75% ao ano. Trata-se da mesma projeção que já tinha sido feita na última semana, ou seja, ao menos do ponto de vista da Selic nada mudou nos últimos dias, assim como já era esperado pelos economistas.

Já para 2024, a projeção é que o ano termine com uma taxa Selic de 9% ao ano. Hoje, a taxa de juros está em 13,25% ao ano. No início de agosto, o Banco Central decidiu reduzir o patamar dos juros em 0,50 ponto, assim como queria o governo federal.

Inflação

Entretanto, o mesmo não se pode falar das projeções da inflação para o ano de 2023. De acordo com o boletim Focus, há uma tendência de crescimento inflacionário notadamente causada pelos reajustes nos preços da gasolina e do diesel que foram anunciados pela Petrobras recentemente. Os preços dos combustíveis têm impacto direto na inflação do país.

A estimativa do IPCA para este ano de 2023 está em 4,90%. Na semana anterior, esta projeção era de 4,8%. Já a previsão para a inflação do próximo ano segue sendo 3,86%. Para 2025 e 2026, segue sendo de 3,50% nos dois casos.

A projeção está sendo vista de maneira positiva por boa parte do mercado financeiro porque o aumento da projeção para 2023 se deve ao aumento artificial dos combustíveis. Não há, portanto, nenhum outro indício de que a inflação vai seguir sendo elevada. Tanto é que as projeções para os próximos anos seguem as mesmas.

PIB



O boletim Focus também registrou a sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Neste caso, no entanto, também não há mudanças previstas. Segue a mesma projeção que já tinha sido feita na semana passada.

Para este ano de 2023, a projeção de crescimento do PIB é de 2,29%, enquanto a projeção para 2024 subiu de 1,30% para 1,33%. O PIB de 2025 segue projetado em 1,90% e o de 2026 também permanece estável em 2%.

Marco Fiscal

As projeções da taxa Selic, do PIB e da inflação levam em consideração uma série de pontos econômicos, mas também políticos. Neste sentido, um ato que pode acontecer nesta semana pode alterar mais uma vez as projeções para a economia brasileira nos próximos dias.

Estamos falando necessariamente da possível aprovação do marco fiscal no Congresso Nacional. Este texto já foi aprovado na Câmara e no Senado Federal, onde recebeu algumas alterações. Agora, o documento está sendo analisado pela Câmara mais uma vez.

O marco fiscal é uma espécie de lei que poderá substituir o atual teto de gastos públicos a partir do próximo ano. Trata-se de uma regra geral que pretende controlar o avanço dos gastos públicos pelo governo federal nos próximos anos. Este foi um dos compromissos assumidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na época da aprovação da PEC da transição no final do ano passado.

A expectativa do Ministério da Fazenda é que o Congresso Nacional aprove o documento no decorrer desta semana, para que o governo consiga enviar o seu plano de orçamento do próximo ano.