SAIU! Confira agora se o seu CPF está na lista para receber uma parcela de R$4.370 pelo Banco do Brasil

Uma das principais entidades bancárias do país, o Banco do Brasil (BB), é uma instituição pública que conta com uma ampla base de mais de 70 milhões de clientes. Recentemente, foi iniciado o recrutamento para o BB Tecnologia e Serviços, e, em decorrência disso, certas pessoas poderão receber um valor de R$ 4.370.

Por meio desse processo seletivo, a BB Tecnologia e Seguros, que representa um dos principais setores do Banco do Brasil, irá selecionar 138 candidatos. Isso se dará através de uma prova a ser aplicada no dia 6 de agosto. Mesmo aqueles que não forem aprovados inicialmente ainda terão a possibilidade de serem contemplados com uma vaga posteriormente, já que o banco formará um cadastro de reserva.

A realização do concurso ficará a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com isso, várias informações referentes ao processo seletivo poderão ser encontradas no site dessa instituição.

Concurso Banco do Brasil ofereceu mais de 6 mil vagas

O concurso do Banco do Brasil disponibilizou um total de 6.525 vagas para o cargo de escriturário, destinado a candidatos de nível médio. O número total de oportunidades sofreu alterações, visto que o BB adicionou 525 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD’s).

“A quantidade de vagas reservadas para pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, resultando em um acréscimo de 299 vagas e 226 para a formação de cadastro de reserva, exclusivamente destinadas a PcD’s”, afirmou a vice-presidente Corporativo do BB, Ana Cristina Garcia.

Com essa modificação, o perfil profissional de agente comercial passou a contar com 3.300 vagas, enquanto o agente de tecnologia teve a oferta elevada para 3.225 postos. Os candidatos aprovados serão contratados em regime celetista, com salários iniciais de R$5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.

Além disso, o Banco do Brasil oferecerá benefícios como:

Participação nos lucros, geralmente paga duas vezes ao ano;

Planos de saúde e odontológico;

Previdência privada com participação do banco;

Auxílio-creche/babá;

Auxílio para filhos com deficiência.

Ao longo da carreira, os profissionais também terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB). Ela oferece bolsas de graduação, pós-graduação, cursos de idiomas e outras qualificações.



Você também pode gostar:

Técnico para Perfil Interno

Raciocínio Matemático/Lógico – São 12 questões;

Língua Portuguesa – São 12 questões;

Informática Básica – São 12 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Noções da Administração – São 8 questões;

Manutenção/Arquitetura dos Computadores – São 10 questões;

Noções da Arquivologia – São 6 questões;

Normas Regulamentadoras – São 4 questões.

Técnico para Perfil Atendimento

Raciocínio Matemático/Lógico – São 12 questões;

Língua Portuguesa – São 12 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Noções básicas da Eletricidade/Eletrônica – São 10 questões;

Normas Regulamentadoras – São 4 questões;

Manutenção dos Computadores – São 10 questões;

Arquitetura dos Computadores – São 8 questões;

Equipamentos da Automação Bancária – São 8 questões.

Analista para Perfil Interno

Raciocínio Matemático/Lógico – São 12 questões;

Língua Portuguesa – São 12 questões;

Matemática – São 10 questões;

Noções da Estatística – São 4 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Administração Financeira/Orçamentária – São 4 questões;

Administração/Políticas Públicas – São 6 questões;

Noções da Economia – São 5 questões;

Controle e Gestão – São 4 questões;

Gestão Governamental – São 6 questões;

Auditoria Governamental – São 5 questões.

Analista para Perfil Tecnológico

Raciocínio Matemático/Lógico – São 12 questões;

Língua Portuguesa – São 12 questões;

Matemática – São 10 questões;

Noções da Estatística – São 4 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Ciência dos Dados – São 4 questões;

Língua Inglesa – São 6 questões;

Desenvolvimento dos Sistemas – São 6 questões;

Banco de Dados – São 6 questões;

Segurança da Informação – São 4 questões;

Infraestrutura Tecnológica – São 4 questões.

Banco do Brasil confirma perfil dos futuros funcionários

De acordo com o Banco do Brasil, mais de 85% dos aprovados para integrar o corpo de colaboradores têm idade de até 35 anos. Dentre eles, 40% se autodeclararam pertencentes ao grupo étnico preto ou pardo. Do total de vagas oferecidas, 10,28% foi preenchido por pessoas com deficiência.

“A maioria dos potenciais novos funcionários possui formação de nível superior, sendo que 43% possuem graduação e 18% possuem pós-graduação com especialização, mestrado ou doutorado. Enquanto isso, 38% concluíram o ensino médio ou técnico”, afirma o Banco do Brasil.