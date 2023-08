SAIU edital com 749 vagas e salários acima de R$ 26 mil

A quarta-feira começa com uma ótima notícia para aqueles que aguardam o concurso para Câmara dos Deputados.

Isso porque o edital acabou de ser publicado. São mais de 700 vagas com salários que chegam a R$ 26 mil.

Confira todas as informações:

Quais são as vagas?

Ao todo, o concurso Câmara dos Deputados conta com quatro editais que, juntos, preveem a criação de 140 vagas efetivas imediatas e outras 609 vagas destinadas a formação de cadastro reserva. Todas elas são voltadas ao cargo de Analista Legislativo, em diferentes áreas.

Os candidatos deverão comprovar nível superior na especialidade desejada.

As 140 vagas estão distribuídas entre as seguintes especialidades e editais:

Edital nº01

Contador – 3 vagas;

Analista de Informática Legislativa – 30 vagas;

Técnico em Material e Patrimônio – 20 vagas.



Edital nº02

Assistente Social – 2 vagas;

Enfermeiro – 2 vagas;

Farmacêutico – 1 vaga;

Médico – 15 vagas.

Edital nº03

Técnica Legislativa – 33 vagas.

Edital nº 04

Consultoria Legislativa – 32 vagas;

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – 2 vagas.

De acordo com o documento assinado pela mesa diretora, “o concurso visa a recomposição da força de trabalho, bem como os cargos vagos existentes e as expectativas de aposentadorias até 2026. “

De acordo com o projeto, 5% das vagas serão destinadas a candidatos com deficiência, enquanto outras 20% serão reservadas para candidatos negros.

A banca responsável pela organização do certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Salários dos aprovados pode chegar a R$ 26 mil

Os candidatos aprovados no concurso Câmara dos Deputados receberão remuneração mensal de R$ 26.196,30.

Além do salário, o servidor legislativo ainda tem direito a benefícios como assistência pré-escolar (R$743,08), auxílio-transporte e assistência médica e odontológica, de R$271,98.

Como fazer a inscrição?

Os interessados em concorrer a uma das vagas do certame devem realizar a inscrição unicamente pela internet, no site da FGV, banca responsável pelo certame.

As inscrições ficarão abertas entre os dias 28 de agosto até o dia 04 de outubro de 2023.

O valor da taxa varia entre R$ 95 e R$ 120.

Os candidatos inscritos no CadÚnico ou que são doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 28 e 30 de agosto, diretamente pelo site da banca.

Concurso Câmara dos Deputados será realizado em todas as capitais

O concurso para Câmara dos Deputados será realizado em todas as capitais do país, além do Distrito Federal.

A informação, divulgada pela própria casa legislativa, aumenta as chances de concurseiros que, agora, poderão realizar a prova em qualquer estado.

As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 03 e 10 de dezembro, conforme segue:

1° domingo – 03 de dezembro

Provas objetivas e discursiva para Analista Legislativo – nas especialidades de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Informática Legislativa, Médico e Técnico em Material e Patrimônio; e

– nas especialidades de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Informática Legislativa, Médico e Técnico em Material e Patrimônio; e Provas objetivas de Analista Legislativo – especialidade de Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira);

2° domingo – 10 de dezembro

Provas objetivas e discursiva de Analista Legislativo – especialidade Técnica Legislativa ;

; Provas discursivas de Analista Legislativo – especialidade Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Quais serão as etapas do concurso?

O concurso para a Câmara dos Deputados será realizado com a aplicação de provas objetivas, discursivas e de títulos, da seguinte forma:

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira):

1ª etapa: provas objetivas;

2ª etapa: provas discursivas;

3ª etapa: prova de títulos.

Analista Legislativo – atribuição médico:

1ª etapa: provas objetivas e prova discursiva;

2ª etapa: prova de títulos

Analista Legislativo – atribuições: Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, e Técnica Legislativa:

Etapa única: provas objetivas e prova discursiva.

As provas objetivas contarão com questões de múltipla escolha sobre conteúdos de conhecimentos gerais e específicos que variam de acordo com cada cargo.

Por outro lado, as provas discursivas serão realizadas tendo como base questões de conhecimentos específicos e o domínio da língua culta portuguesa.

Confira mais detalhes sobre cada uma das provas a seguir:

Prova objetiva – Conhecimentos Gerais:

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa), composta por 4 disciplinas;

– atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa), composta por 4 disciplinas; Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), composta por 7 disciplinas;

– atribuição Consultoria (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), composta por 7 disciplinas; Analista Legislativo – atribuições: Médico, Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico, composta por 5 disciplinas;

– atribuições: Médico, Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico, composta por 5 disciplinas; Analista Legislativo – atribuições: Contador, Técnica Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio, composta por 7 disciplinas;

– atribuições: Contador, Técnica Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio, composta por 7 disciplinas; Analista Legislativo – atribuição Informática Legislativa, composta por 6 disciplinas.

Já a prova de conhecimentos específicos contará com:

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa), composta por questões ou itens relacionados às 20 (vinte) áreas de especialidade;

– atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa), composta por questões ou itens relacionados às 20 (vinte) áreas de especialidade; Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), composta por 3 disciplinas;

– atribuição Consultoria (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), composta por 3 disciplinas; Analista Legislativo – atribuição: Médico, composta por questões ou itens relacionados a 5 (cinco) áreas de especialidade;

– atribuição: Médico, composta por questões ou itens relacionados a 5 (cinco) áreas de especialidade; Analista Legislativo – atribuições: Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico, composta por questões ou itens de acordo com cada um dos cargos;

– atribuições: Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico, composta por questões ou itens de acordo com cada um dos cargos; Analista Legislativo – atribuições: Contador e Técnica Legislativa, composta por 6 disciplinas, e Técnico em Material e Patrimônio, 5 disciplinas;

– atribuições: Contador e Técnica Legislativa, composta por 6 disciplinas, e Técnico em Material e Patrimônio, 5 disciplinas; Analista Legislativo – atribuição Informática Legislativa, composta por disciplinas correlatas à área da tecnologia da informação.

Para a prova discursiva, será cobrado do candidato:

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), realizadas em 2 (dois) turnos de 4 horas cada, totalizando 4 (quatro) provas;

– atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira), realizadas em 2 (dois) turnos de 4 horas cada, totalizando 4 (quatro) provas; Para os demais cargos, realizada em turno único, compreendendo 1 (uma) dissertação sobre tema técnico.

Qual a função de um analista legislativo?

Um analista técnico legislativo da Câmara dos Deputados é o profissional responsável por fornecer suporte técnico e assessoria especializada aos deputados federais e às comissões parlamentares. Sua função principal é realizar análises e estudos sobre questões legislativas, políticas e jurídicas para embasar a tomada de decisões dos parlamentares.

No entanto, é importante ressaltar que as atribuições exatas podem variar de acordo com a área de atuação do analista técnico legislativo, pois há diferentes especializações dentro dessa função, como economia, direito, administração, sociologia, entre outras.

Mas, de modo geral, as principais atribuições do analista técnico legislativo são:

Auxiliar na elaboração, análise e revisão de projetos de lei apresentados pelos deputados, verificando sua adequação jurídica, consistência técnica e viabilidade;

Realizar pesquisas e estudos sobre temas relevantes para a atividade legislativa, buscando embasar os debates e deliberações dos parlamentares. Essas pesquisas podem envolver análise de dados, levantamento de informações, revisão bibliográfica, entre outros.

Prestar assessoria técnica aos deputados e comissões parlamentares, fornecendo informações especializadas, pareceres técnicos e contribuindo para a formulação de propostas e argumentos fundamentados;

Avaliar o impacto que determinadas propostas legislativas podem ter em áreas específicas, como economia, meio ambiente, educação, saúde, entre outras. Essa análise considera aspectos sociais, políticos, econômicos e jurídicos.

Representar a Câmara dos Deputados em audiências públicas, comissões temáticas e grupos de trabalho, contribuindo com sua expertise técnica e fornecendo informações relevantes.

Clique aqui para ler o edital nº 01

Clique aqui para ler o edital nº 02

Clique aqui para ler o edital nº 03

Clique aquipara ler o edital nº 04