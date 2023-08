Saiu Edital Concurso SAMU! Inscrições ABERTAS e Salário de até R$4.346

O Concurso Público SAMU anunciou recentemente a abertura de um novo processo seletivo. A instituição busca preencher várias vagas.

Fatos relevantes do concurso

A inscrição para o processo seletivo começou no dia 21 de agosto de 2023 e terminará no dia 14 de setembro do mesmo ano. A prova será realizada em 22 de outubro de 2023. A remuneração proposta varia entre R$ 1.653,01 e R$ 4.346,00, mais um vale-alimentação de R$ 300,00 para uma jornada de trabalho de até 44 horas semanais.

Vagas disponíveis

O concurso pretende preencher um total de cinco vagas, abrangendo os seguintes cargos:

Serviços Gerais: requer ensino fundamental completo;

Auxiliar Administrativo: requer ensino médio completo;

Auxiliar em Saúde Bucal: requer ensino médio completo, além de um curso de auxiliar em saúde bucal e inscrição no CRO-PR;

Auxiliar de Enfermagem: requer ensino médio completo, além de um curso de auxiliar de enfermagem e registro no COREN-PR;

Advogado: requer ensino superior completo em direito e registro na OAB-PR.

Como se candidatar no concurso SAMU

Os candidatos interessados devem se inscrever online através do site do Instituto Unifil entre as 08h do dia 21 de agosto e as 23h59 do dia 14 de setembro de 2023. As taxas de inscrição variam entre R$ 50,00, R$ 80,00 e R$ 120,00, dependendo do cargo pretendido.

Etapas do concurso SAMU

O processo seletivo incluirá até duas etapas de avaliação:



Uma prova objetiva para todos os candidatos cuja inscrição foi homologada. Esta etapa tem caráter classificatório e eliminatório.

Uma prova de títulos para os aprovados para o cargo de Advogado. Esta etapa tem caráter classificatório.

Provas objetivas

As provas objetivas estão agendadas para o dia 22 de outubro na cidade de Jacarezinho-PR. O local e os horários serão informados por meio de um edital disponibilizado no site do processo seletivo no dia 4 de outubro.

Validade do concurso

O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, contados a partir da data da publicação do ato de homologação. Este prazo pode ser prorrogado uma única vez, por um período igual, podendo surgir vagas dentro deste período.

Se você está procurando uma oportunidade de trabalho no setor público, considere participar deste concurso. Com uma ampla gama de cargos disponíveis, há uma boa chance de encontrar uma posição que se alinhe com suas qualificações e interesses. Lembre-se, o prazo para inscrições está se aproximando, então não perca tempo!

O Futuro dos Concursos Públicos: 10 Mil Vagas em Jogo

O campo dos concursos públicos está prestes a passar por uma mudança importante. Com a possibilidade de 10 mil novas vagas sendo abertas, há uma mudança palpável no horizonte.

A Ministra Esther Dweck lançou luz sobre a necessidade de novos servidores e delineou planos para os próximos três anos. Segundo suas projeções, podemos esperar de 8 a 10 mil novas vagas ao longo desse período.

Impacto na Diversidade e Inclusão

No âmbito da inclusão, uma novidade importante é a Instrução Normativa que estabelece a reserva de vagas para pessoas negras. Essa medida visa fomentar a diversidade e a igualdade de oportunidades no serviço público federal.

A reserva de 20% das vagas para pessoas negras é um passo importante para garantir uma representatividade mais justa e plural nos quadros dos órgãos e entidades federais.

A Visão da LOA 2023

A Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal (LOA 2023) esboça um futuro positivo para os futuros servidores públicos. Com um total de 58.867 vagas previstas, abrangendo diferentes poderes e setores, essa lei reafirma a importância do serviço público.

Oportunidades em Diversos Setores

A LOA 2023 prevê a abertura de vagas em várias áreas, refletindo a importância do serviço público em diferentes esferas do governo.

O Poder Judiciário prevê 7.844 vagas

O Poder Legislativo terá 520 vagas destinadas

O Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público contemplam 240 vagas

A Defensoria Pública da União oferecerá 88 vagas

O Poder Executivo é responsável pela maior parcela de oportunidades, totalizando 50.175 vagas, das quais 46.657 serão para provimento e 3.518 para criação.

A Era da Transformação

A busca por uma representação mais justa e inclusiva está sendo priorizada. A LOA 2023 destaca a importância do serviço público em diversos setores, com um amplo espectro de oportunidades.