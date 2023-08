Saiu edital de Concurso Público com quase 200 vagas para fundamental, médio e superior

Mais um concurso público divulgado. Dessa vez, são quase 200 vagas para todos os níveis de escolaridade. São vários os cargos ofertados.

As oportunidades são para Minas Gerais, prefeitura de Bueno Brandão. Ao todo são 197 vagas.

Vagas concurso público

Confira as oportunidades e o quantitativo de vagas:

Coveiro (1); Jardineiro (4); Lixeiro (2); Operador de Máquinas (2); Operador de Motoniveladora (3); Agente de Limpeza (16); Borracheiro (1); Motorista II (19); Pedreiro (8); Pintor (1); Servente Escolar (9); Servente de Pedreiro (15); Varredor de Rua (15); Vigilante Municipal (11); Agente de Endemias (5); Auxiliar Administrativo (24); e Auxiliar de Farmácia (1).

Auxiliar de Serviços Funerários (1); Eletricista (2); Fiscal de Obras (2); Mecânico (4); Mecânico – Máquinas Pesadas (1); Tratorista (2); Auxiliar de Dentista – UBS (1); Auxiliar Educacional (3); Monitor de Educação Infantil (4); Monitor de Transporte Escolar (2); Técnico em Contabilidade (1); Técnico de Enfermagem (4); Analista Ambiental/Engenheiro (1); Arquiteto Urbanista (1); Assistente Social (2); Assistente Social I (1); Assistente Social II (1); e Bibliotecário (1).

Contador I (1); Educador Físico (2); Engenheiro Civil (2); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista (2); Médico Pediatra (1); Monitor de Tempo Integral (2); Nutricionista Educacional (1); Procurador Municipal (2); Professor de Educação Infantil e Fundamental 1º ao 5º ano) – Professor I (1); Psicólogo (3); Psicólogo I – Educacional (1); Supervisor Pedagógico (2); Terapeuta Ocupacional (2); e Veterinário I (1).

Como se inscrever no concurso público ?

Os interessados em uma das vagas citadas acima, poderão se inscrever do dia 23 de outubro até 21 de novembro por meio do site www.ibdoprojetos.org.br. O valor da taxa varia de acordo com o cargo escolhido pelo candidato, os valores variam de R$ 60 até R$ 100.

As inscrições também poderão ser realizadas de forma presencial no seguinte endereço:

Rua Afonso Pena, nº 225, no Centro da cidade, das 9h às 12h e das 14h às 16h, de segunda à sexta-feira (exceto feriados)



