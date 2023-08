saiu edital para MÉDIO e SUPERIOR com salários de até R$ 8,5 MIL

O concurso CREFITO MG ( Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região- Minas Gerais) anuncia que saiu edital para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Consulplan entre os dias 14 de agosto e 10 de outubro de 2023 . As taxas variam a depender do cargo escolhido, sendo de:

Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00

Vagas concurso CREFITO MG

Ao todo são 188 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva no concurso CREFITO MG. Confira as oportunidades a seguir:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar Administrativo(a) 04 + 40 CR R$ 3.282,37 + benefícios Técnico(a) de Arquivo 20 CR R$ 3.282,37 + benefícios

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Administrativo(a) 03 + 40 CR R$ 4.595,32 + benefícios Agente Fiscal

(Fisioterapeuta) 01 + 20 CR R$ 8.534,17 + benefícios Analista de Recursos

Humanos 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Diagramador(a)/Designer

Gráfico(a) 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Jornalista 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios

Como serão as provas do concurso CREFITO MG?

As provas estão marcadas para 26 de novembro por meio destas etapas:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório

A fase objetiva vai contar com 40 questões divididas entre questões de conhecimentos gerais e específicos.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento do total de pontos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, e não obtiver nota 0 (zero) em quaisquer das disciplinas integrantes das Provas.

O certame vai contar com prova discursiva diferente do cargo escolhido.

A prova discursiva para os cargos de nível superior será constituída da elaboração de 1 (uma) dissertação. Já para os cargos de nível médio a etapa será constituída da elaboração de 1 (uma) redação, a partir de uma única proposta, sobre assunto de interesse geral.

De acordo com o edital, a dissertação e a redação deverão observar os limites mínimos de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de 1 (um) ponto a cada linha abaixo do limite mínimo exigido. As linhas que excederem ao limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação.

Como foi o último concurso CREFITO MG

O último concurso aconteceu em 2021 com a oferta de 6 + 104 CR para diversas especialidades. O Quadrix foi a empresa responsável.

A fase objetiva do concurso CREFITO MG contou com 120 questões divididas da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos – 40 questões;

Conhecimentos Complementares – 30 questões;

Conhecimentos Específicos – 50 questões.

Já a fase discursiva do concurso CREFITO MG para os cargos de nível superior, consistiu em 2 questões para redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo.

Para o cargo de nível médio, a prova discursiva foi por meio de redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvendo o Brasil e o mundo.

Outros concursos CREFITO

O concurso CREFITO 3 SP (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3° Região – São Paulo) anuncia que avançou mais uma fase rumo ao edital.

Com isso, o documento torna-se iminente e pode sair a qualquer momento. O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo será a empresa responsável. A banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Vale lembrar que ainda não foram divulgados quais os cargos e vagas que serão contemplados, mas com a definição da banca, a publicação do edital deve ocorrer logo mais. Quando aconteceu o último concurso CREFITO 3 SP? O último concurso aconteceu em 2020 e contou com 11 vagas imediatas para o cargo de Fiscal. A Vunesp foi a empresa responsável pela seleção. As oportunidades do concurso CREFITO 3 SP foram distribuídas da seguinte forma: Nível Superior Cargos Cidades Vagas Remunerações Fiscal Marília 2 R$ 5.599,80 Fiscal Osasco 1 R$ 5.599,80 Fiscal Presidente Prudente 1 R$ 5.599,80 Fiscal Ribeirão Preto 1 R$ 5.599,80 Fiscal São José dos Campos 1 R$ 5.599,80 Fiscal São Paulo 3 R$ 5.599,80 Fiscal Guarulhos 1 R$ 5.599,80 Fiscal Sorocaba 1 R$ 5.599,80 Provas concurso CREFITO 3 SP Os candidatos foram avaliados mediante fase objetiva e discursiva. A fase objetiva possui caráter eliminatório e classificatório e visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do cargo. A avaliação contou com as seguintes disciplinas: Provas Disciplinas Objetiva Língua portuguesa

Raciocínio Lógico – Matemático

Noções de informática

Conhecimentos específicos Dissertativa Estudo de caso A fase dissertativa contou com um estudo de caso com o principal intuito de: avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa.