Saiu lista de IPHONEs que não mais receberão atualização

Com o lançamento próximo do novo aparelho da Apple, é importante saber quais versões mais antigas de iPhones não receberão mais atualizações do sistema operacional. O iOS 17 foi divulgado recentemente e em breve estará disponível para os usuários.

A Apple ainda não divulgou oficialmente a lista das versões que serão deixadas de lado, mantendo o suspense até o lançamento. No entanto, existe um padrão de aproximadamente 6 anos para as atualizações. Portanto, os iPhones que podem ficar sem atualizações são o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X.

O que muda com o iOS 17?

De acordo com informações oficiais da Apple, o iOS 17 trará melhorias na segurança dos aparelhos e novos recursos desenvolvidos especialmente para essa atualização. Os iPhones serão mais personalizáveis e integrados com as demais tecnologias criadas pela empresa, proporcionando uma experiência automatizada.

Um dos recursos interessantes é o “Chegou bem?”, que notifica uma pessoa próxima ou da família quando você chega ao seu destino, como a sua casa. Além disso, atalhos mais fáceis e visuais auxiliarão na busca rápida do que você precisa.

O aplicativo Saúde também receberá atualizações, permitindo que as pessoas cuidem mais da saúde mental e da vista. No futuro, será possível “prever” crises de ansiedade e depressão. A partir de um questionário sobre o estado emocional, o aplicativo poderá indicar se é o momento de consultar um profissional, oferecendo também diversos artigos para informar as pessoas sobre a situação.

Lançamento do iPhone 15

Além das novidades do iOS 17, há especulações sobre o lançamento do iPhone 15 em breve. A expectativa é que esteja disponível para compra já em setembro. O novo modelo promete trazer ainda mais inovações e recursos para os usuários.

Como mencionado anteriormente, algumas versões mais antigas de iPhones não receberão mais atualizações do sistema operacional a partir do iOS 17. Confira quais são:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Esses modelos, apesar de terem sido populares em seu lançamento, estão ficando obsoletos em relação às atualizações mais recentes da Apple. É importante considerar essas informações ao decidir sobre a compra ou a manutenção de um aparelho.

Recursos e Melhorias do iOS 17

O iOS 17 trará diversos recursos e melhorias para os usuários de iPhones. Além da maior personalização e integração com outras tecnologias da Apple, existem algumas atualizações específicas que merecem destaque.

Recurso “Chegou bem?”

Um dos recursos mais interessantes do iOS 17 é o “Chegou bem?”. Com esse recurso, é possível notificar uma pessoa próxima ou da família assim que você chegar ao seu destino, como a sua casa. Isso traz uma sensação de segurança e tranquilidade para os usuários.

Atalhos mais Fáceis e Visuais

Outra melhoria importante no iOS 17 são os atalhos mais fáceis e visuais. Isso significa que será mais rápido e intuitivo encontrar o que você precisa em seu iPhone. Essa otimização na experiência do usuário facilita o uso diário do aparelho.

Atualizações no App Saúde

O aplicativo Saúde também recebeu atualizações relevantes no iOS 17. Agora, é possível cuidar ainda mais da saúde mental e da vista. O aplicativo poderá “prever” crises de ansiedade e depressão por meio de um questionário sobre o estado emocional. Com base nas respostas, o aplicativo poderá indicar se é o momento de procurar um profissional e ainda oferecer artigos informativos para auxiliar as pessoas.

Lançamento do iPhone 15

Além das atualizações do iOS 17, existe muita expectativa em torno do lançamento do iPhone 15. Especula-se que o novo modelo estará disponível para compra em setembro. Com base em rumores e vazamentos, espera-se que o iPhone 15 traga ainda mais inovações e melhorias para os usuários.

Ademais, o iOS 17 trará diversas melhorias e recursos interessantes para os iPhones. Além de uma maior segurança e personalização, os usuários poderão desfrutar de atalhos mais fáceis e visuais, além de atualizações no aplicativo Saúde.

Fique atento às novidades e lançamentos da Apple, como o aguardado iPhone 15, que promete trazer ainda mais inovações para os usuários. Acompanhe as notícias e aproveite ao máximo seu iPhone com as atualizações mais recentes do sistema operacional.