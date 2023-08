Saiu o CALENDÁRIO de pagamento com VALOR EXTRA em agosto; veja quem pode receber

O calendário de pagamento com valor extra em agosto foi liberado para os beneficiários do programa Bolsa Família, do Governo Federal. Portanto, o benefício será mantido neste mês para as famílias que estão em condição de vulnerabilidade socioeconômica.

Valores dos benefícios do Bolsa Família 2023

Para compor o valor mensal do Bolsa Família deve considerar algumas vantagens e/ou benefícios que são concedidos de acordo com as necessidades individuais de cada família. Dessa forma, conseguem aumentar o recebimento do grupo familiar.

Dentre os tipos de ajuda que são disponibilizados para os beneficiários do programa Bolsa Família 2023, vale destacar:

R$ 142 do Benefício de Renda Cidadania, o BRC. Assim, o valor per capita é pago a cada pessoa da família;

Benefício Complementar, o BCO. Ou seja, é o valor adicional para garantir que cada família, receba ao menos R$ 600, somando todos os benefícios;

R$ 150 do Benefício Primeira Infância, o BPI. Então, o extra é pago para cada criança do grupo familiar que tenha entre zero e sete anos incompletos;

Adicional de R$ 50 do Benefício Variável Familiar, BVF. Portanto, paga-se para cada gestante, criança e adolescente entre 7 a 18 anos incompletos;

Extra de R$ 50 do Benefício Variável Familiar Nutriz, o BVN. Dessa forma, cada membro com até sete meses incompletos recebe o valor. Mas, as transferências serão iniciadas apenas em setembro;

Por fim, há o Benefício Extraordinário de Transição, o BET. Assim, ele é concedido em casos específicos e garante que ninguém receba menos do que recebia com o Auxílio Brasil, o programa anterior. Aliás, ele será pago até maio de 2025.

Em resumo, durante todo o período de transição o Programa Bolsa Família está concedendo benefícios específicos, portanto, deve acompanhar o calendário de pagamento com valor extra.

Vale lembrar que essas iniciativas foram propostas pelo governo para que nenhum beneficiário do Bolsa Família receba menos do que o valor que recebia com o Auxílio Brasil, programa do governo Bolsonaro.

O pagamento do BET, o Benefício Extraordinário de Transição, será pago até maio de 2025, assegurando que as famílias mais vulneráveis não fiquem desamparadas.

Calendário de pagamento com valor extra em agosto

O cronograma de pagamentos do Programa Bolsa Família e dos demais benefícios já foi estabelecido. Então, continuará a ordem de que os auxílios serão disponibilizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS, de cada um dos beneficiários.



A seguir, confira o calendário de pagamento com valor extra em agosto para todos os beneficiários:

18 de agosto: beneficiários com NIS final 1;

21 de agosto: beneficiários com NIS final 2;

22 de agosto: beneficiários com NIS final 3;

23 de agosto: beneficiários com NIS final 4;

24 de agosto: beneficiários com NIS final 5;

25 de agosto: beneficiários com NIS final 6;

28 de agosto: beneficiários com NIS final 7;

29 de agosto: beneficiários com NIS final 8;

30 de agosto: beneficiários com NIS final 9;

Por fim, em 31 de agosto: beneficiários com NIS final 0.

É indispensável que os beneficiários do Programa Bolsa Família estejam sempre atentos às datas de pagamento. Assim, não perdem o dia de pagamento dos seus benefícios. Então, não deixe de ver qual seu dia no calendário de pagamento com valor extra.

Quem pode receber o Bolsa Família em agosto?

Há algumas regras para definir as famílias que podem ou não integrar o programa Bolsa Família. Portanto, a principal é que a renda per capita seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, que o montante recebido pelo grupo não dê mais que esse valor por pessoa.

Suponha que uma família de 6 pessoas receba um salário mínimo por mês, R$ 1.320. Dessa forma, a renda de cada um é de R$ 217. Logo, eles estão aptos para terem acesso aos benefícios do programa do Governo Federal.

Para garantir que tenha acesso aos benefícios é preciso estar inscrito no Cadastro Único, o CadÚnico. Além disso, os dados familiares devem estar corretos e atualizados.

O cadastramento é feito nos postos de atendimento da Assistência Social do município, ou seja, no CRAS. Portanto, busque o mais próximo de sua casa e não esqueça de apresentar o CPF ou título de eleitor.

Por fim, vale lembrar que mesmo que a família esteja inscrita no CadÚnico, não há o recebimento imediato dos benefícios. Isso porque, há uma fila de espera e todos os meses o governo faz uma validação para a inclusão de mais grupos.