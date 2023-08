SAIU! Pagamento de Auxílio Gás de R$ 108 para um novo grupo nesta segunda; veja quem recebe

O Auxílio Gás é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo auxiliar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no custeio do botijão de gás de 13 kg. Neste artigo, vamos abordar quem tem direito a receber o benefício, como consultar as informações relacionadas ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás, além de apresentar o calendário de pagamentos.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para ter direito ao Auxílio Gás, as famílias precisam se enquadrar nos seguintes critérios:

Estarem inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal;

Possuírem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 660);

Receberem o Benefício de Prestação Continuada da assistência social (BPC).

Existem algumas prioridades estabelecidas para a concessão do benefício, como famílias que tenham mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência, famílias inscritas no CadÚnico com registro atualizado no último ano, famílias com menor renda per capita, famílias com maior quantidade de membros, entre outros critérios estabelecidos pelo gestor do programa.

Como consultar as informações sobre o Bolsa Família e o Auxílio Gás?

Os cidadãos podem consultar informações sobre o Bolsa Família e o Auxílio Gás de diferentes maneiras:

Através do aplicativo Bolsa Família;

Utilizando o aplicativo Caixa Tem;

Por meio de atendimento em agências da Caixa Econômica Federal;

Entrando em contato pelos telefones 111 ou 121 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás é divulgado pela Caixa Econômica Federal e é baseado no número de Identificação Social (NIS) final. Os pagamentos são realizados ao longo do mês e ocorrem conforme o seguinte calendário:



Você também pode gostar:

NIS de final Data de pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

É importante ressaltar que o governo federal ainda não divulgou o número de famílias aprovadas para receber o benefício, portanto, é necessário ficar atento às informações divulgadas pelos canais oficiais.

Ademais, o Auxílio Gás no custeio do botijão dé uma importante iniciativa do governo para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidadee gás de 13 kg. Para receber o benefício, é necessário atender aos critérios estabelecidos, estar inscrito no Cadastro Único e receber o Benefício de Prestação Continuada da assistência social.

A consulta das informações relacionadas ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás pode ser feita através de aplicativos, atendimento em agências ou pelos telefones do Ministério do Desenvolvimento Social. Fique atento ao calendário de pagamentos divulgado pela Caixa Econômica Federal e garanta o recebimento do Auxílio Gás.

Lembre-se de sempre verificar as informações atualizadas nos canais oficiais do governo para obter as informações mais precisas e confiáveis. O Auxílio Gás é uma importante ajuda para as famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo o acesso ao gás de cozinha e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias.