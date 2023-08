SALÁRIO MÍNIMO tem reajuste aprovado pelo Congresso; saiba o montante atualizado

O salário mínimo é um tema de grande importância para os trabalhadores brasileiros. Recentemente, o Senado aprovou uma medida provisória que estabelece um ajuste com ganho real do salário mínimo para o ano de 2024. Neste artigo, vamos discutir os detalhes dessa medida e entender o impacto que ela terá na economia e nas contas públicas.

O ajuste do Salário Mínimo para 2024

A medida provisória, que foi editada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva no início do ano, propõe um valor corrigido de R$ 1.421 para o ano que vem. Essa proposta constará na proposta Orçamentária de 2024, que será entregue ao Congresso na próxima semana.

A correção do salário mínimo se baseia em um cálculo que considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, acrescido ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Em 2024, esse cálculo levará em conta o INPC de 2023, mais a alta de 2,9% do PIB observada em 2022.

Durante o governo Jair Bolsonaro, o mínimo foi reajustado apenas considerando a variação de preços, sem ganho real. Agora, com a nova medida aprovada, espera-se que os trabalhadores tenham um aumento real em seus salários.

O impacto do novo Salário Mínimo

No entanto, é importante analisar o impacto que esse aumento do salário mínimo terá nas contas públicas. De acordo com dados da própria Fazenda, o salário mínimo aprovado pelo Congresso representará um custo de R$ 82,4 bilhões aos cofres públicos até 2026, último ano do governo de Lula.

Esse impacto fiscal tende a crescer ao longo dos anos. Estima-se que, em 2024, o impacto será de R$ 18,1 bilhões, e em 2026, chegará a R$ 39,1 bilhões. Esse aumento nas despesas está diretamente ligado ao fato de que o valor do salário mínimo é utilizado como referência para a Previdência Social e para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

É importante ressaltar que esse aumento do salário mínimo beneficiará cerca de 20 milhões de pessoas, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência de baixa renda. Essas pessoas terão um aumento real em sua renda, o que pode contribuir para melhorar as condições de vida e reduzir a desigualdade social no país.



Os desafios do aumento do Salário Mínimo

No entanto, também é preciso considerar os desafios que o aumento do salário mínimo pode trazer. Um dos principais pontos de preocupação é o impacto que isso pode ter sobre a inflação. Se os custos dos empregadores aumentarem significativamente devido ao aumento do salário mínimo, isso pode resultar em um aumento dos preços dos produtos e serviços, o que pode prejudicar a população de baixa renda.

Além disso, é importante garantir que as empresas tenham condições de arcar com o aumento dos salários. Pequenos negócios, em especial, podem enfrentar dificuldades financeiras para cumprir essa nova exigência. Portanto, é fundamental que sejam implementadas políticas e programas de apoio às empresas, para que elas possam se adequar a essa mudança e continuar gerando empregos.

Impacto econômico do aumento do Salário Mínimo

Por outro lado, o aumento do salário mínimo também pode ter um impacto positivo na economia como um todo. Com um maior poder de compra, os trabalhadores tendem a consumir mais, o que pode impulsionar o crescimento econômico. Além disso, o aumento da renda dos trabalhadores pode contribuir para a redução da desigualdade e para o aumento da demanda por produtos e serviços.

No entanto, é importante ressaltar que o aumento do salário mínimo por si só não é suficiente para garantir uma melhoria significativa nas condições de vida da população. É necessário que sejam adotadas políticas públicas mais abrangentes, voltadas para a educação, saúde, segurança e infraestrutura, para que haja um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

O aumento do salário mínimo para o ano de 2024 é uma medida importante para garantir um ganho real para os trabalhadores brasileiros. No entanto, é fundamental que sejam adotadas medidas para garantir a sustentabilidade das contas públicas e o equilíbrio da economia. Além disso, é necessário que sejam implementadas políticas e programas de apoio às empresas, para que elas possam se adequar a essa mudança sem prejudicar o crescimento e a geração de empregos.

O aumento do salário mínimo é apenas um passo na direção da redução da desigualdade e da melhoria das condições de vida da população. É preciso que sejam adotadas políticas públicas mais abrangentes, que visem o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Somente assim poderemos garantir um futuro melhor para todos os brasileiros.