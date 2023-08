Salários acima de R$ 2 mil em todo o Brasil

O mercado de concursos públicos tem se tornado cada vez mais competitivo e exigente, com provas complexas e uma crescente busca por candidatos qualificados. Embora a escolaridade mínima seja um requisito determinante na maioria dos cargos, é importante observar as oportunidades que surgem em diferentes níveis de escolaridade. Nesta temporada de concursos, há diversas oportunidades disponíveis para candidatos com nível fundamental de escolaridade, com salários atraentes que ultrapassam a marca de R$ 2.000.

Oportunidades para candidatos com nível fundamental

Os concursos públicos para candidatos com nível fundamental oferecem uma chance única para aqueles que possuem essa formação escolar adentrarem no setor público. Nessa categoria, os cargos disponíveis são variados e abrangem diferentes áreas de atuação. Para ajudar os candidatos a encontrar vagas que atendam suas expectativas financeiras, selecionamos uma lista minuciosa de concursos abertos em todo o Brasil.

Aqui estão alguns concursos abertos de nível fundamental em diferentes estados do país:

Câmara Capitólio (MG) 2023

Concurso aberto com 7 vagas disponíveis.

Salários de até R$ 3.900,00.

Câmara de Iguape (SP) 2023

Concurso aberto com 6 vagas disponíveis.

Salários de até R$ 6.604,08.

Prefeitura Bueno Brandão (MG) 2023



Você também pode gostar:

Concurso aberto com 197 vagas disponíveis.

Salários de até R$ 4.715,66.

Prefeitura Campo Limpo Paulista (SP) 2023

Concurso aberto com 53 vagas disponveis.

Salários de até R$ 3.881,00.

Prefeitura Campos do Jordão (SP) 2023

Concurso aberto com 142 vagas disponíveis.

Salários de até R$ 5.798,00.

Concurso Público da Prefeitura de São Caetano do Sul (SP)

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é o responsável pela organização do concurso público da Prefeitura de São Caetano do Sul. Foram publicados três editais, que somam 578 vagas imediatas e outras 4.476 vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade: fundamental, médio/técnico e superior. Ao todo, são 38 vagas para ensino fundamental, 283 vagas para nível médio/técnico e 257 vagas para nível superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1.236,87 a R$ 8.387,05, de acordo com o cargo.

Vagas e Cargos Disponíveis

Confira a distribuição das vagas de acordo com o nível de escolaridade:

Nível Fundamental

As 38 vagas imediatas para ensino fundamental abrangem diversos cargos, tais como:

Auxiliar de Serviços Gerais

Motorista

Operador de Máquinas

Vigia

Nível Médio/Técnico

São 283 vagas para nível médio/técnico, com cargos como:

Assistente Administrativo

Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Segurança do Trabalho

Nível Superior

Para candidatos com nível superior, há 257 vagas disponíveis em áreas como:

Administrador

Contador

Engenheiro Civil

Psicólogo

Processo Seletivo e Inscrições

O processo seletivo será realizado em etapas, com a primeira sendo uma prova objetiva para todas as vagas. Essa prova está agendada para os dias 28 e 29 de outubro de 2023. Além disso, dependendo do cargo escolhido, os candidatos poderão passar por outras etapas avaliativas, como prova discursiva.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do Idecan, no período de até o dia 05 de outubro de 2023. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para a vaga desejada, podendo ser de R$ 70 a R$ 130.

Mais informações sobre o concurso da Prefeitura Campos do Jordão (SP) 2023 acesse o site do Notícias Concursos.

Esses são apenas alguns exemplos de concursos abertos para candidatos com nível fundamental em diferentes estados do Brasil. Para conferir a lista completa de concursos disponíveis, incluindo cargos, salários e vagas, clique aqui.

Benefícios de ingressar no setor público com nível fundamental

Ingressar no setor público por meio de concursos de nível fundamental pode trazer diversos benefícios para os candidatos. Além dos salários atraentes, o setor público oferece estabilidade e segurança no emprego, plano de carreira, benefícios adicionais, como plano de saúde e previdência, e a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio do serviço público.

Para se preparar adequadamente para os concursos de nível fundamental, é importante estudar o conteúdo programático, que geralmente abrange disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos. Além disso, é fundamental dedicar-se aos estudos, resolver questões de concursos anteriores e buscar materiais de estudo confiáveis.

Os concursos públicos de nível fundamental oferecem excelentes oportunidades para candidatos que possuem essa formação escolar. Com salários acima de R$ 2.000 e benefícios atrativos, esses concursos permitem ingressar no setor público e desfrutar de estabilidade e segurança no emprego. Para aproveitar essas oportunidades, é importante estar preparado e dedicar-se aos estudos. Consulte a lista completa de concursos abertos de nível fundamental e comece a traçar seu caminho para uma carreira no setor público.

Lembre-se de sempre verificar os editais dos concursos, pois as informações estão sujeitas a alterações. Boa sorte em sua jornada de preparação e sucesso nos concursos de nível fundamental!