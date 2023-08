Salários do UFC 291: Kevin Holland encabeça relatório de bolsa exclusivo de Utah

Kevin Holland liderou o relatório de bolsa divulgado para o UFC 291, no entanto, isso não conta a história completa do evento pay-per-view do mês passado em Salt Lake City.

Holland levou para casa um total de $ 356.000 por sua finalização em Michael Chiesa no pay-per-view card principal do evento no Delta Center, de acordo com a Pete Suazo Utah Athletic Commission, que regulou o card de luta.

No entanto, a comissão se recusou a liberar a maioria das bolsas de lutadores do evento, citando uma cláusula de confidencialidade que certos lutadores optaram antecipadamente que lhes permitia manter seu pagamento privado. De acordo com a Procuradoria-Geral de Utah, a comissão optou por disponibilizar essa opção aos lutadores do UFC 291. A liberação limitada recebeu luz verde um ano depois que a comissão divulgou os salários integrais do UFC 278, apesar da objeção de seu diretor executivo, Scott Bowles. .

Em resposta a uma solicitação de registros públicos do MMA Fighting, a comissão escreveu que os atletas expressaram “preocupações válidas” sobre o pagamento ser revelado publicamente, pois isso “afetaria negativamente sua capacidade individual de negociar compensações ou valores em bolsa para eventos futuros”. Como resultado, a comissão considerou os valores da bolsa semelhantes a “segredos comerciais” protegidos pela lei de Utah.

Abaixo estão os poucos salários divulgados pela comissão para o UFC 291. Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, já que certas receitas de patrocínio, bônus de pay-per-view ou bônus discricionários pós-luta não são divulgados publicamente.