Salários do UFC 292: Zhang Weili lidera bolsas divulgadas sobre Sean O’Malley e Aljamain Sterling

Antes dos possíveis bônus de pay-per-view e outros incentivos, o campeão peso palha do UFC Zhang Weili levou para casa o maior prêmio divulgado no UFC 292.

Weili ganhou US$ 520.000 divulgados por sua vitória dominante sobre Amanda Lemos no co-headliner do pay-per-view de 19 de agosto, superando os headliners Sean O’Malley e Aljamain Sterling, que ganharam cada um uma bolsa fixa de US$ 500.000 por sua luta pelo título peso galo .

O UFC 292 aconteceu no TD Garden, em Boston. Os salários dos lutadores foram revelados ao MMA Fighting por meio de uma solicitação de registros públicos através do Escritório de Segurança Pública e Inspeções de Massachusetts, que supervisiona a comissão atlética do estado.

Na luta principal, O’Malley conquistou o título dos galos ao nocautear Sterling no segundo round. Além do salário informado pela comissão, ele e Zhang levaram para casa US$ 50 mil em bônus de “Desempenho da Noite”. Brad Katona e Cody Gibson, que se enfrentaram na final do peso galo do O Lutador Final 31 torneio, cada um ganhou bônus de US$ 50.000 pela luta “Luta da Noite”.

A lista completa dos salários do UFC 292 pode ser conferida abaixo. Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, já que certas receitas de patrocínio, bônus de pay-per-view ou bônus discricionários pós-luta não são divulgados publicamente.

Cartão Principal

Sean O’Malley ($ 500.000 + bônus sem vitória = $ 500.000) derrotou. Aljamain Sterling (US$ 500.000)

Zhang Weili (US$ 520.000 + bônus sem vitória = US$ 520.000) derrotou Amanda Lemos (US$ 250.000)

Ian Machado Garry ($ 50.000 + $ 50.000 de bônus de vitória = $ 100.000) derrotou. Neil Magny ($ 134.000)

Mario Bautista ($ 43.000 + $ 43.000 = $ 86.000) derrotado. Da’Mon Blackshear ($ 27.000)

Marlon Vera ($155,000 + $155,000 win bonus = $310,000) def. Pedro Munhoz ($150,000)

Card Preliminar