Saldo do FGTS e PIX: Trabalhadores comemoram novidade; confira

O Governo Federal anunciou uma importante novidade para os trabalhadores brasileiros: a possibilidade de recolher o saldo do FGTS Digital através do PIX. Essa nova opção de pagamento vem para facilitar a vida dos beneficiários, simplificando a gestão e organização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital é um novo sistema de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo desse sistema é informatizar os dados relacionados ao FGTS, tornando mais fácil a apuração, lançamento e cobrança dos recursos.

Com o FGTS Digital, todas as informações serão centralizadas em um ambiente digital, desde a emissão de guias personalizadas até estornos e restituições. Além disso, uma das principais mudanças trazidas por esse novo sistema é a possibilidade de recolher o saldo do FGTS através do PIX, tornando o processo mais rápido e seguro.

Mudanças trazidas pelo FGTS Digital

Com a implementação do FGTS Digital, os trabalhadores terão que se adaptar a algumas mudanças em relação ao modo como o FGTS é atualmente recolhido. Uma dessas mudanças é o recolhimento dos saldos via PIX, o que significa que os boletos terão um QRCode para pagamento direto pelo banco do empregador.

Além disso, também haverá alterações na data de vencimento, que passará a ser até o 20º dia do mês seguinte. Outra modificação importante é a fonte de dados utilizada para o cálculo do valor do FGTS, que será baseada nas informações dos empregadores no e-Social.

É importante ressaltar que as próximas mudanças previstas para o FGTS Digital ocorrerão em setembro, com a integração com a base de dados do e-Social para os empregadores que ainda não estão participando do novo sistema.

Como acessar o FGTS Digital?



Para ter acesso ao FGTS Digital, é necessário utilizar o cadastro de acesso do portal gov.br. Esse cadastro é uma forma segura e confiável de obter entrada a uma variedade de serviços providos pelo Governo Federal, incluindo os registros do FGTS.

Ao fazer o seu cadastro e obter seu usuário e senha, você poderá acessar todas as informações sobre sua conta, saques e demais aspectos relevantes. Vale destacar que, para ter acesso a esses recursos, é obrigatório ter uma conta gov.br com um nível de validação prata ou ouro. No caso das empresas, é possível realizar o processo através de um certificado digital vinculado ao CNPJ da corporação.

Ademais, o FGTS Digital é uma importante inovação do Governo Federal, trazendo mais facilidade e agilidade na gestão dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com a possibilidade de recolher o saldo via PIX, o processo se torna mais rápido e seguro para os trabalhadores.

É fundamental que os beneficiários do FGTS fiquem atentos às mudanças e se adaptem ao novo sistema de pagamento. Acesse o portal gov.br e faça o seu cadastro para ter acesso a todas as informações sobre sua conta e os demais serviços disponíveis.

O FGTS Digital representa mais um avanço na digitalização dos serviços do Governo Federal, trazendo benefícios tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Aproveite essa nova opção de pagamento e simplifique a gestão do seu FGTS.