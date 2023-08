SALDO FGTS 2023: Como consultar?

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso financeiro acumulado ao longo do tempo, que vai além de apenas um seguro contra demissões. Ele representa uma reserva financeira que pode ser utilizada em diferentes momentos da vida profissional e pessoal do trabalhador.

A evolução do FGTS

Ao longo dos anos, o FGTS evoluiu e passou a oferecer cerca de 14 modalidades de saque, indo muito além da rescisão do contrato de trabalho. Essas modalidades incluem saque-aniversário, aposentadoria, calamidade e outras situações que podem surgir ao longo da trajetória de um trabalhador.

Como o FGTS funciona

O FGTS é formado pelas contribuições mensais feitas pelo empregador, que corresponde a 8% do salário do trabalhador. Essa prática foi estabelecida pela Lei nº 5.107 em 1967, com o objetivo de garantir estabilidade financeira aos trabalhadores com carteira assinada.

Essas contribuições se transformam em um fundo que oferece indenizações no caso de rescisão do contrato de trabalho. O valor do FGTS, somado a uma multa adicional de aproximadamente 40% do saldo acumulado, é pago ao trabalhador em casos de desligamentos sem justa causa ou término de contratos semelhantes.

Consultando o saldo do FGTS

Consultar o saldo do FGTS é um processo simples e rápido. Existem duas maneiras de fazer isso: pelo aplicativo FGTS ou pelo internet banking da Caixa Econômica Federal.

Pelo aplicativo FGTS



Acesse o aplicativo FGTS. Clique na opção “Meu FGTS” ou em “ver todas as suas contas”. Selecione a conta FGTS desejada para visualizar o extrato ou gerar um documento em formato PDF.

Pelo internet banking da Caixa

Acesse o site www.caixa.gov.br Clique em “Benefícios e Programas”. Selecione a opção “FGTS”. Clique em “Extrato do FGTS”. Digite os números do PIS e do CPF. Insira sua senha. No menu, selecione “FGTS” e, em seguida, “Extrato Completo”.

Conheça mais sobre o FGTS

O FGTS é um benefício que proporciona segurança financeira aos trabalhadores. Além das modalidades de saque mencionadas anteriormente, o fundo também pode ser utilizado para financiamento da casa própria e amortização ou quitação de saldo devedor de financiamento imobiliário.

É importante ressaltar que o FGTS não é um benefício automático. O trabalhador precisa estar atento aos prazos e condições para realizar os saques de acordo com cada modalidade. Para mais informações sobre as modalidades de saque e outras questões relacionadas ao FGTS, é recomendado acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou procurar orientação junto ao empregador.

O FGTS é uma conquista importante para os trabalhadores brasileiros, oferecendo uma segurança financeira que pode ser utilizada em diferentes momentos da vida. É fundamental conhecer as opções de saque e manter-se atualizado sobre as regras e condições estabelecidas pelo governo.

Lembre-se de sempre buscar informações atualizadas e confiáveis sobre o FGTS, para garantir que você esteja aproveitando todos os benefícios e direitos que esse recurso proporciona. O FGTS é um aliado financeiro para os trabalhadores e pode ser utilizado de forma estratégica para alcançar objetivos pessoais e profissionais.