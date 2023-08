Sam Asghar se concentrou na próxima atuação em meio ao divórcio de Britney Spears

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Sam, que é membro do SAG-AFTRA, está planejando continuar atuando quando o greve dos atores chega ao fim. Além de interpretar personagens, fomos informados de que ele está interessado em apresentar shows.

Disseram-nos que ele não estava no meio de nenhum projeto antes da greve e, obviamente, não tem nada em andamento, já que Hollywood continua fechada, mas é aí que está sua cabeça.

Aliás, Sam não tem planos de voltar ao jogo de treinamento pessoal – algo que ele estava fazendo no Royal Personal Training de Los Angeles quando ele e Britney começaram a namorar.

Além do trabalho, fontes dizem que Sam está focado em passar tempo com sua família… principalmente cuidando de sua mãe em Los Angeles. Ela voltou do hospital há algumas semanas e precisa de ajuda. Ela ficou ferida em um acidente, mas está se recuperando.