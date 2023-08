Sam Asghari afirma que Britney Spears o atacou durante o sono e deixou o olho roxo

Britney Spears ficou físico com Sam Asghari ao longo dos anos, ele disse às pessoas, uma vez deixando-o com um olho roxo enquanto ele dormia … fontes disseram ao TMZ.

Fontes com conhecimento direto nos dizem … Sam frequentemente reclamava sobre Britney ficar física com ele durante seus 7 anos juntos. Somos informados de que houve inúmeras brigas em que a segurança teve que intervir, mas em um caso não havia segurança à vista.

Somos informados de que o suposto incidente ocorreu no início deste ano, bem na época em que Sam foi fotografado com um olho roxo e marcas de mordida no antebraço.