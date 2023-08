Sam Asghari busca ajuda para se esconder de paparazzi em meio ao divórcio de Britney Spears

Sam Asghari sabe que estará sob os holofotes com seu divórcio de Britney Spears joga fora … então agora ele está brincando pedindo ajuda às pessoas para se esconder dos fotógrafos.

O ex-marido de Britney acabou de postar uma enquete hilária em sua história no Instagram … pedindo aos fãs que votassem em um dos três disfarces que ele pode usar para despistar os paparazzi de seu rastro.

As escolhas de Sam incluem óculos com bigode grisalho e cabelos grisalhos, óculos de sol aviador com cabelos castanhos encaracolados ou um corte de cabelo muito Gen-Z TikTok.