Sam Asghari quebra silêncio sobre divórcio com Britney Spears

Sam Asghari quebrou o silêncio sobre sua separação com Britney Spears quase exatamente 24 horas depois que ele entrou com os papéis do divórcio contra a estrela pop.

Sam postou uma mensagem no Instagram na quinta-feira, escrevendo: “Depois de 6 anos de amor e compromisso um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar nossa jornada juntos”.

Embora sua mensagem seja de amor, sabemos que as semanas finais do relacionamento do casal foram tudo menos tranquilas … Sam se mudou após uma briga onde ele a acusou de traição. Fontes próximas ao casal dizem que ele suspeitava que ela fosse tendo um caso com um trabalhador em sua casa.