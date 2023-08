Sam Williams, dos Cowboys, é preso por porte de drogas e porte de arma

EUuma reviravolta recente nos acontecimentos, Dallas Cowboys‘final defensivo Sam Williams encontrou-se em apuros legais mais uma vez. Williams foi detido pela polícia de Frisco na noite de domingo sob alegações de posse de substância controlada e porte ilegal de arma, de acordo com um porta-voz do departamento de polícia.

A acusação de substância controlada refere-se ao suposto porte de maconha, classificado como crime estadual de baixa gravidade, enquanto o porte ilegal de arma é considerado contravenção, conforme esclarecido pela polícia de Frisco.

Aos 24 anos, Williams havia acabado de participar do jogo dos Cowboys contra o Seattle Seahawks, que terminou com uma derrota por 22-14. Ele voltou ao time na madrugada de domingo. O Vaqueiros abstiveram-se de fazer qualquer declaração, mas está confirmado que têm conhecimento da prisão. Williams continuou seu envolvimento com a equipe, treinando na terça-feira.

Este incidente marca o segundo contato de Williams com a lei desde que foi selecionado na segunda rodada do Draft de 2022 da NFL. Uma temporada de estreia promissora foi prejudicada por um incidente em dezembro, onde ele se envolveu em um acidente de dois carros, levando a um mandado de prisão. Felizmente, tanto Williams quanto o outro piloto sofreram ferimentos leves e foram hospitalizados por um breve período.

Williams pode ser suspenso

Williams‘o potencial em campo foi reconhecido pelo Vaqueiros apesar de seus problemas anteriores no Universidade do Mississipi. A escolha do draft de 2022 foi suspensa em Ole Miss em julho de 2020 devido a acusações de agressão sexual, que foram posteriormente retiradas, levando à sua reintegração dois meses depois. Dono dos Cowboys Jerry Jones defendeu a decisão da equipe, enfatizando sua investigação completa sobre o histórico de Williams antes de sua seleção.

A prisão atual potencialmente coloca Williams em violação da política de conduta pessoal da NFL, abrindo a porta para possíveis multas ou suspensões. À medida que a situação se desenrola, o incidente serve como um lembrete da complexa dinâmica entre as ações dos jogadores fora do campo, as decisões da equipa e as políticas da liga no domínio dos desportos profissionais.