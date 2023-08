Samsung inaugura espaço gamer em shopping de SP

A Samsung inaugura neste sábado (19/8), no Shopping Center Norte, em São Paulo (SP), a Samsung Game Zone, uma ação especial imersiva para as pessoas conhecerem os produtos do Ecossistema Samsung voltados ao público gamer. O ambiente é um espaço 360° em formato de arena, tem design futurista e tecnológico, e conta com quatro áreas dedicadas à experiência dos produtos em todas as plataformas gamers (Mobile, Console e PC). Em setembro, o espaço será inaugurado no Shopping Eldorado, também em São Paulo.

Com ativações desenvolvidas em parceria com a DRUID Creative Gaming, a Samsung Game Zone possui quatro torres com alguns dos principais produtos da linha gamer da Samsung, incluindo Galaxy Z Fold5, Galaxy S23 Ultra 5G e Galaxy Book3 Ultra, Neo QLED Gaming TV e o monitor recém-lançado Odyssey OLED G9. A área terá uma conexão 5G dedicada para a experiência gamer.

Cada área traz um jogo diferente, além de acessórios que as pessoas podem testar livremente para aumentar a imersão na gameplay e na experiência do Ecossistema Samsung. Participam do espaço os seguintes títulos: Honor of Kings e PUBG MOBILE, ambos da Level Infinite, a marca global de games da Tencent; e Rocket League, Fall Guys e Fortnite, da Epic Games.

Conheça cada torre

Na torre do Galaxy Z Fold5, por exemplo, as pessoas poderão experimentar o poder do processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e sua otimização para jogos móveis, incluindo o avançado sistema de resfriamento que dissipa o calor de maneira mais inteligente para menos atrasos (lag) e sem quedas de desempenho

Os visitantes também poderão ver de perto o uso do Ray Tracing e sua tecnologia de efeitos de luz mais realistas nos jogos compatíveis, em conjunto com a taxa de atualização de 120 Hz na tela principal Dynamic AMOLED 2X de 7.6 polegadas2 do Galaxy Z Fold5.

Já na torre dedicada aos monitores gamer da linha Odyssey, os visitantes poderão jogar Fortnite em um Monitor Odyssey Ark de 55 polegadas conectado a um PC com headset para maior imersão na jogabilidade.

Em outra torre, as pessoas poderão viver as emoções de Rocket League na Neo QLED Gaming TV, que traz uma vasta biblioteca de jogos por meio do Samsung Gaming Hub. Esse é o serviço de streaming de games da empresa, que não necessita de download ou conexão a PCs ou consoles para jogar, bastando uma conexão com a internet e um controle para se divertir com os jogos.

A Samsung Game Zone ainda conta com a torre do Galaxy S23 Ultra 5G, equipada com teclado e mouse, headset e o novo Galaxy Book3 Ultra. As pessoas poderão comprovar toda a velocidade e potência do novo integrante da família premium de notebooks e que conta com processador Intel Core i9 e GPU Nvidia RTX4070 Geforce. O dispositivo ainda garante uma experiência visual altamente imersiva, graças à tela de 16 polegadas3 com tecnologia AMOLED Dinâmica 2X e proporção de 16:10.



Ação de marketing

A Samsung também recrutou promotores gamers para a Game Zone. Ou seja, são especialistas em jogos que estarão ali para tirar qualquer dúvida que os visitantes possam ter. Além disso, durante o período da ação, as pessoas que visitarem o espaço serão desafiadas pelos promotores para jogar contra eles. Se aceitarem o desafio, receberão um cupom especial de 15% de desconto para adquirir produtos da linha gamer da Samsung.

O cupom poderá ser utilizado no local, realizando a compra no totem Store+ com auxílio do promotor, ou posteriormente, uma vez que o cupom de desconto também será enviado para o e-mail dos participantes que se cadastrarem no quiosque. Neste caso, o cupom poderá ser utilizado no Game Portal, site dedicado que unifica todos os produtos gamers da Samsung.

Além da inauguração dos espaços Game Zone, a Samsung promoverá três Lives Shop, nos canais da marca no YouTube e Instagram, para reforçar seus lançamentos mais recentes da linha gamer. Cada Live Shop contará com a presença de um influenciador, descontos e condições especiais para adquirir os produtos apresentados na Loja Online Samsung através do Game Portal.

A ação Game Zone acontece de 19 de agosto a 18 de novembro no Shopping Center Norte, na Avenida Otto Baumgart, 245, em São Paulo. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e de domingo das 14h às 20h. A entrada é gratuita. No Shopping Eldorado, o espaço será inaugurado em 9 de setembro e ficará disponível até 8 de dezembro.