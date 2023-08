Samsung traz Galaxy Z Fold5, seu smartphone dobrável mais potente

A Samsung Electronics anunciou sua quinta geração de dispositivos dobráveis, com destaque para o Galaxy Z Fold5. O aparelho, que chega junto com o seu irmão menos potente Galaxy Z Flip5, foi cuidadosamente projetado para atender às expectativas de durabilidade. A tela principal é equipada com uma camada de dispersão de choque e a parte traseira redesenhada para proporcionar uma exibição mais sólida.

Com molduras de alumínio reforçado e o vidro Corning Gorilla Glass Victus 24 aplicado tanto à Tela Flex quanto na parte traseira, o aparelho oferece a segurança para quem quer ter um smartphone onde a tela literalmente dobra. Este novo módulo de dobradiça integrado apresenta uma estrutura de trilho duplo que dissipa impactos externos.

A tela principal é de 7,6 polegadas, complementada por uma de 6.2 polegadas quando o smartphone estiver aberto. As duas telas têm tecnologia Dynamic AMOLED 2X e taxa de frequência (FPS) de 120 Hz. Obviamente, a resolução total é alta: 2176×1812 pixel. Para fechar o assunto da tela, o brilho máximo foi intensificado em mais de 30%, chegando a 1750 nits, entregando uma experiência de visualização ideal mesmo ao ar livre e sob luz solar.

Além da tela imersiva e ampla, o Fold5 traz uma bateria de longa duração mesmo sendo sua versão mais fina e leve lançada até o momento – as dimensões são 154.9 x 129.9 x 6.1 mm e peso de 253 gramas. Com 4400 mAh, a Samsung diz que isso é o bastante para um dia de uso, mesmo com um processador potente de 2,6 GHz, o octa-core Snapdragon 8 Gen 2.

Produtividade

A linha de dobráveis da Samsung se vende principalmente com base no seu design, mas a fabricante justifica que ela traz mais produtividade. Como ele tem uma tela grande e robusta, o aparelho acaba funcionando como um tablet quando totalmente aberto, o que permite experiências de múltiplas janelas e continuidade de apps.

Neste novo modelo, a Samsung diz que melhorou esse tipo de recurso, incluindo a Barra de Tarefas, o ato de arrastar e soltar e a otimização de aplicativos de terceiros. Aprimorada, a Barra de Tarefas entrega dinamismo na produtividade ao permitir que as pessoas alternem rapidamente entre os aplicativos mais usados. Agora, é possível ter até quatro aplicativos recentes prontos para uso, proporcionando um trabalho mais eficiente.

O recurso de arrastar e soltar com duas mãos também foi aprimorado para facilitar o uso entre aplicativos e telas. Basta tocar e segurar uma imagem na Galeria Samsung com um dedo e usar outro dedo para abrir o aplicativo Samsung Notes e arrastar e soltar a imagem.



Com o recurso pop-up oculto, um aplicativo continua a ser executado em segundo plano, permitindo que as pessoas assistam a conteúdo de vídeo em tela cheia e conversem com amigos em uma janela pop-up flutuante ao lado da tela.

A S Pen Fold Edition – vendida separadamente – também foi aprimorada para proporcionar uma experiência de escrita superior no Galaxy Z Fold5. Mais fina e mais compacta, ela torna a anotação em tempo real mais fácil, ao mesmo tempo em que se encaixa de forma mais confortável no bolso.

Câmeras e disponibilidade

O Samsung Galaxy Z Fold 5 conta com uma câmera de 50 MP que permite tirar fotos com uma resolução de 8165×6124 pixels. Já os vídeos podem ser gravados em 8K, com uma resolução de 7680×4320 pixels. Importante considerar que a câmera tem zoom ótico de 3x, o que garante melhor qualidade às fotos mesmo a distância.

O aparelho ainda conta com mais duas lentes de apoio, uma ultrawide de 12 MP e outra macro de 10 MP. Já as câmeras de selfie são duas, uma de 4 MP e outra de 10MP.

O Galaxy Z Fold5 está disponível nas cores Azul Claro, Preto e Creme. Até o dia 27 de agosto, a versão de 1 TB de memória interna estará disponível pelo mesmo preço da de 512 GB: R$ 11.999. Depois, o preço passar para R$ 15.799. O aparelho tem memória RAM de 12 GB nas duas versões.