SAMSUNG TV PLUS: como funciona?

O Samsung TV Plus é um serviço de streaming gratuito oferecido pela renomada empresa de tecnologia e eletrônicos, Samsung. Criado para proporcionar uma experiência completa e acessível de entretenimento, o Samsung TV Plus é especialmente voltado para os usuários de Smart TVs Samsung.

Com uma ampla variedade de canais de TV ao vivo e conteúdo sob demanda, o serviço não requer uma antena de transmissão, assinatura mensal ou taxa de inscrição.

Como funciona o Samsung TV Plus?

O funcionamento do Samsung TV Plus é simples e direto, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem experiência anterior com serviços de streaming, possa aproveitar ao máximo. Para acessar o serviço, basta ter um dispositivo compatível, como uma Smart TV Samsung ou um produto da linha Galaxy com Android 8.0 ou superior.

Ao ligar o dispositivo e conectar-se à internet, não é necessário criar uma conta separada no Samsung TV Plus. O serviço está disponível gratuitamente para todos os usuários Samsung. Ao acessar o aplicativo Samsung TV Plus, você será recebido por uma seleção de canais ao vivo e conteúdo sob demanda, prontos para serem explorados.

O que está disponível no Samsung TV Plus?

Uma das principais vantagens do Samsung TV Plus é a diversidade de conteúdo oferecido. Os canais disponíveis abrangem uma ampla gama de categorias, incluindo notícias, esportes, entretenimento, estilo de vida, música e muito mais. Independentemente dos seus interesses, há grandes chances de encontrar algo que lhe agrade.

Os canais de notícias permitem que você fique atualizado com os acontecimentos mundiais em tempo real, enquanto os canais de esportes garantem que você não perca os jogos e competições mais emocionantes. Para os amantes de programas de estilo de vida, há opções que vão desde culinária até viagens e moda.

Além dos canais ao vivo, o Samsung TV Plus também oferece uma biblioteca de conteúdo sob demanda. Isso significa que você pode assistir a programas e filmes quando quiser, pausando e retomando conforme sua conveniência.



Confira os canais disponíveis no Brasil:

Número Canal Categoria 2010 Record News Notícias 2015 Euronews Now Notícias 2020 Bloomberg TV Notícias 2073 InWild Entretenimento 2079 InTrouble Entretenimento 2085 People Are Awesome Entretenimento 2088 Anime Pluto TV Infantil 2120 Demand Africa Entretenimento 2122 Clubbing TV Entretenimento 2123 Qwest TV Jazz & Beyond Entretenimento 2164 Hard Knocks Fighting Esportes 2172 Insight TV Esportes 2174 Fuel TV Esportes 2202 Tastemade Estilo de vida 2235 Stingray Estilo de vida 2240 WeatherSpy Estilo de vida 2302 Pluto TV Turma da Mônica Infantil 2304 Toon Goggles Infantil 2305 Nick Clássico Pluto TV Infantil 2306 Nick Junior Club Pluto TV Infantil 2309 A Vida Moderna de Rocko Infantil 2327 AFV Family Channel Estilo de vida 2329 Pet Collective Comédia 2330 Fail Army Comédia 2331 Chive TV Comédia 2359 BCC Gaming Ciências e tecnologia 2370 InWonder Ciências e tecnologia 2470 Dark Matter TV Filmes 2480 MyTime Movie Network Filmes 2490 RunTime Filmes

O Samsung TV Plus é uma adição emocionante ao cenário de entretenimento digital. Ao fornecer uma vasta gama de canais ao vivo e conteúdo sob demanda, tudo de forma gratuita e sem a necessidade de assinatura, o serviço se destaca como uma opção atraente para aqueles que desejam acessar uma variedade de conteúdos sem compromissos financeiros mensais.

Eliminando a necessidade de criar uma conta separada e simplificando o acesso aos dispositivos Samsung compatíveis, o Samsung TV Plus se esforça para tornar a experiência de entretenimento o mais acessível possível.

Se você é um feliz proprietário de um dispositivo Samsung compatível, não hesite em explorar o Samsung TV Plus. Com sua ampla seleção de canais e conteúdo, ele pode ser a fonte perfeita de entretenimento para suas horas de lazer.