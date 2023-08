Sandra Bullock encontra conforto no apoio esmagador após a morte do parceiro

Sandra Bullock se vê envolvida em gratidão pela manifestação de apoio que recebeu após o falecimento de seu parceiro de longa data, Bryan Randall. O mundo da atriz vencedora do Oscar foi abalado recentemente quando Randall perdeu a batalha contra a ELA aos 57 anos.

Em meio a esse momento difícil, uma fonte próxima a Boi revelou: “Ela viu a incrível manifestação de apoio à pesquisa de ELA desde a morte de Bryan.” A fonte enfatizou: “Foi muito importante para ela que quando ela e sua família fizeram a declaração inicial sobre o falecimento de Bryan, aqueles que estiveram nesta jornada com ela e Bryan, desde o início, foram reconhecidos. que doaram e estão felizes porque de algo tão doloroso surgiu algo tão positivo para os outros.”

Bryan RandallA família confirmou seu falecimento. “É com grande tristeza que compartilhamos que em 5 de agosto, Bryan Randall faleceu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA”. A família honrou a escolha de Randall de manter sua luta privada e agradeceu aos médicos dedicados e às enfermeiras altruístas que o apoiaram.

Sandra Bullock e Bryan RandallA conexão de Louis começou em 2015, quando ele foi contratado para fotografar o aniversário do filho adotivo dela, Louis. O relacionamento deles cresceu rapidamente e eles foram vistos juntos em vários eventos, incluindo Jennifer Anistoné o casamento. Ao lado do filho LouisBullock também deu as boas-vindas a uma filha, Láem sua família por meio de adoção.

Foi um mês difícil para Bullock

No entanto, Bullock enfrentou desafios pessoais recentemente devido às consequências de uma disputa legal envolvendo Michael Ohera inspiração por trás do filme “O lado cego.” Oher afirmou em documentos judiciais que seus pais adotivos não o adotaram formalmente. Uma fonte compartilhou: “Só deixa Sandra muito chateada que um momento em sua vida foi tão especial, agora é obscurecido por uma perspectiva completamente diferente.” A fonte lamentou a situação, afirmando: “Um momento espetacular de sua vida agora foi contaminado”.

Apesar dessas dificuldades, Bullock está se mostrando corajoso. Os relatórios sugerem que ela está mantendo a compostura à medida que a situação se desenrola. A família Tuohy, sujeita às alegações de Oher, respondeu afirmando que as suas declarações são enganosas.