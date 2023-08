O banco Santander anuncia processo seletivo com 200 vagas para várias áreas. A oportunidade é para atuação por meio de trabalho híbrido.

As vagas são para estágio no banco Santander. Diante disso, os interessados precisam estar inseridos nos requisitos do programa. As regras incluem estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, seja em curso tecnólogo ou de graduação, ter conhecimentos intermediários no Pacote Office (Excel, Word e PowerPoint), possuir boas habilidades de comunicação e relacionamento, ser proativo e estar disponível para estagiar 6 horas por dia, seguindo o modelo de trabalho híbrido.

Vale lembrar que a inscrição poderá ser feita até 18 de agosto por meio do Programa de Estágio Santander 2023 através do site oficial. As vagas são para São Paulo.

Vagas Santander

Ao todo são 200 vagas para Santander para áreas como gestão de fundos, ESG, especialista em portfólio, tecnologia, marketing, estratégia, riscos & compliance, operações, inteligência de mercado, comercial, produtos, financeiro e business intelligence.

A atuação será em áreas de Private Banking e Asset Management. A primeira área tem foco em oferecer soluções bancárias e financeiras para clientes Pessoas Físicas, enquanto a segunda área está voltada para a Gestora Global, que é a maior do Brasil, com um patrimônio de R$ 306 bilhões sob sua gestão.

Como mencionado, o modelo de trabalho será híbrido com três dias presencial. Vale lembrar que os aprovados receberão benefícios, como bolsa-auxílio compatível com o mercado, recesso, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e participação no programa de desenvolvimento – Academia Santander.

Mais vagas de emprego

Mais vagas de emprego no Brasil. Dessa vez, a Eletrobras anuncia oportunidades para todo o Brasil a fim de trabalhar nas subsidiárias CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas.

As vagas são para médio, técnico e superior e serão distribuídas para todas as regiões. Os interessados devem se inscrever por meio do site da TAQE (https://eletrobras.gupy.io) e cadastrar currículo na vaga pretendida. O período de inscrições varia conforme cada cargo. Vagas de emprego As vagas são para as seguintes áreas: Eletrotécnica, Eletrônica, Telecomunicações, Mecânica, Química, Edificações, Agrimensura, Técnico cível, Técnico de Manutenção entre outras. Vale destacar que as contratações serão para áreas operacionais, de manutenção e operação, com posições efetivas e feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além de programa de desenvolvimento interno, a Eletrobras garante os seguintes benefícios: vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico e auxílio creche e pré-escola (até seis anos para dependentes). É importante deixar claro que a Eletrobras foi privatizada em 2022 e, por esse motivo, a companhia não realiza mais concursos públicos. Desde então, as seleções devem ser feitas nos moldes de uma empresa privada, com vagas celetistas. Outras vagas de emprego As vagas de emprego estão a todo o vapor no Brasil. Inclusive, 2 mil vagas foram abertas. Dessa vez, para mães de alunos da rede pública de ensino. As oportunidades fazem parte do Programa Operação Trabalho (POT) Mães Guardiãs, modalidade Guardiãs da Alimentação Escolar e tem a principal intenção de ofertar vagas de emprego, capacitação profissional e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Vagas de emprego As vagas de emprego e demais benefícios estão sendo anunciadas para prefeitura de São Paulo. Vale lembrar que as selecionadas receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.386. A carga horária é de 30 horas semanais, com trabalho de segunda a sexta-feira, seis horas por dia. Sobre o assunto, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, destacou que o programa tem sido uma iniciativa de sucesso da Prefeitura, pois combina a geração de renda com a capacitação profissional e o fortalecimento dos laços entre as mães e seus filhos. A Guardiãs de Alimentação Escolar vão atuar juntamente na horta mantida pelas unidades. Uma forma também de incentivar a alimentação saudável.