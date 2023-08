SANTANDER oferece oportunidade com SALÁRIO que ultrapassa R$8 MIL

O banco Santander (SANB11) disponibilizou a inscrição para o Programa de Trainee 2024, que oferece diversas oportunidades de emprego em São Paulo. As vagas abarcam áreas como vendas por atacado, finanças, tecnologia e comércio.

A remuneração do Santander nesse programa é de R$ 8,3 mil, acrescida de benefícios que dependem da performance. Por exemplo, tem vale-refeição, auxílio-alimentação, transporte, auxílio para creche ou babá, assistência odontológica e médica, bem como previdência privada.

Detalhes do Programa de Trainee do Santander

Os candidatos precisam possuir diploma universitário obtido entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, em cursos como:

Administração;

Economia;

Matemática;

Engenharias;

Estatística;

Direito;

Ciências contábeis;

Ciência da computação;

Entre outros.

Serão considerados diferenciais o domínio avançado do idioma inglês e experiência profissional prévia. O início das atividades está previsto para janeiro de 2024. Graduandos e recém-formados podem se inscrever até 01 de setembro através do link fornecido.

O processo de seleção do programa de trainee será realizado online e se dividirá em diferentes etapas, incluindo a inscrição, avaliação do perfil, dinâmica de grupo, entrevistas e entrevista final. Os participantes atuarão na área de escolha no momento da inscrição, trabalhando em projetos diversos conforme a necessidade de cada setor. Durante os 12 meses do programa, os trainees receberão orientação de executivos que os apoiarão no desenvolvimento profissional.

Como funciona o intercâmbio de trabalho?

O Santander apresenta uma iniciativa internacional como parte de seu programa de mobilidade global. Embora não tenham sido divulgados detalhes específicos, a experiência no exterior é destinada a indivíduos destacados no programa.

O estágio tem carga horária diária de 6 horas, com benefícios que incluem;



Bolsa-auxílio;

Auxílio-transporte;

Vale-alimentação/refeição;

Gympass;

Cursos na plataforma eDucation;

Curso de idioma online (inglês, italiano ou espanhol);

Dia de folga no aniversário.

Vagas no Santander disponibilizadas no Ceará

O Santander está com 230 oportunidades de emprego disponíveis para o cargo de Especialista em Clientes Alta Renda (Select). Essas vagas estão distribuídas em todo o território nacional, incluindo o estado do Ceará.

Os profissionais contratados terão a responsabilidade de atuar de maneira consultiva e personalizada, buscando garantir a melhor experiência para os clientes. Além disso, o especialista oferecerá produtos e serviços financeiros, além de acompanhar as mudanças do mercado para garantir um atendimento eficaz.

Os interessados em se candidatar devem realizar as inscrições através do site do Santander Brasil, preenchendo o formulário eletrônico. As inscrições estarão abertas até hoje, 1º de agosto.

Para concorrer a uma dessas vagas, é necessário possuir graduação completa, certificação Profissional Anbima Série 20 (CPA-20) emitida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), experiência em pacote Office, conhecimento em produtos de investimentos e vivência em gestão de carteira do segmento pessoa física alta renda.

De acordo com o Santander, será considerado um diferencial os candidatos que possuírem pós-graduação e Certificação de Especialista de Investimentos (CEA), também oferecida pela Anbima.

Santander Bootcamp

O Santander Universidades está aceitando inscrições para a terceira edição do Bootcamp, um programa de capacitação em desenvolvimento de software.

Não é necessário ter conhecimento prévio em programação ou possuir graduação para concorrer a uma das vagas. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e demonstrar interesse em aprender sobre linguagens de programação.

O Bootcamp do Santander acontece na plataforma da DIO, uma startup de educação em carreiras digitais. Os interessados podem se inscrever no Santander Bootcamp seguindo os passos abaixo:

Acesse a plataforma do Bolsas Santander para encontrar informações detalhadas sobre o Bootcamp e o formulário de inscrição. Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo nome, idade, e-mail, telefone, entre outros. Escolha uma das seis trilhas educacionais disponíveis, com base em seus interesses e objetivos. As opções são:

Linguagens Backend Java;

Full Stack Java+Angular;

Ciência de Dados com Python;

Mobile Android com Kotlin;

Mobile Multiplataforma com Flutter;

Mobile iOS com Swift.

Verifique todas as informações fornecidas e revise o formulário antes de finalizar a inscrição. Confirme a inscrição antes do prazo final, que é 31 de julho de 2023.

O programa é gratuito para os participantes e, ao concluir as trilhas, os profissionais receberão certificados e acesso ao Talent Match, uma plataforma de contratação da DIO (Dev Inclusive Opportunities).

Durante o programa, haverá um ranking de performance individual, e os três melhores colocados receberão prêmios em dinheiro e notebooks, além de acesso a um curso de inglês e mentorias.

O Santander está comprometido em capacitar profissionais de todas as idades para atuarem em diversas áreas de tecnologia, buscando promover o desenvolvimento e a inclusão no setor.