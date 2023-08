Santander OFERTA mais de R$ 7 mil; veja se você pode RECEBER

Caso você seja um estudante universitário ou tenha recentemente concluído seus estudos e tenha o desejo de estabelecer uma trajetória sólida no campo bancário, aqui está uma informação que pode representar o começo instigante para sua futura carreira. O Santander Brasil divulgou as inscrições para o Programa de Formação de Trainees 2024.

Tem interesse? Prossiga lendo para explorar todas as especificações dessa valiosa oportunidade. Dessa forma, será possível aproveitar as vantagens do Programa Trainee do Santander.

Já imaginou ingressar no Santander?

O banco Santander está proporcionando uma diversificada gama de opções em seu programa de formação de trainees deste ano. As áreas de atuação são variadas e englobam desde a Divisão de Atacado, Gestão Patrimonial e Análise de Riscos até Finanças, Tecnologia e Setor de Varejo.

As posições estão disponíveis na cidade de São Paulo e não só prometem uma experiência profissional enriquecedora, como também oferecem uma atrativa remuneração mensal de até R$ 8,3 mil. Além disso, têm uma série de benefícios complementares.

O programa, que se estende por um período de um ano, é organizado de maneira a proporcionar aos aspirantes uma formação abrangente e flexível. Ele possibilita que os participantes escolham a área de sua preferência no momento da inscrição.

E isso não é apenas um emprego; corresponde a uma imersão autêntica na cultura e nas atividades do banco. Os participantes terão a chance de se envolver em distintos projetos, cada qual vinculado às necessidades e demandas específicas do segmento escolhido.

Além da aprendizagem prática, o programa também investe na capacitação pessoal e profissional dos trainees. Os inscritos serão acompanhados de perto por líderes experientes, que desempenharão a função de mentores. Além disso, eles passarão por variados treinamentos que abrangerão tanto competências técnicas (conhecidas como habilidades técnicas avançadas) quanto competências comportamentais (ou habilidades interpessoais).

No que diz respeito às vantagens, à parte da remuneração de R$ 8.300, o pacote engloba incentivos fundamentados no desempenho, auxílio-refeição, auxílio-transporte, auxílio-creche ou babá, bem como assistência médica e odontológica. Também existe a opção de aderir a um regime de previdência privada.



Entretanto, isso não é tudo. Os trainees que demonstrarem um desempenho exímio ao longo do período podem até ser selecionados para um intercâmbio internacional.

Procedimento de seleção

O procedimento de seleção é completamente online e consistirá de várias fases. Depois de se inscrever, os candidatos passarão por avaliações de perfil, dinâmicas de grupo e/ou entrevistas, culminando em uma entrevista final.

É essencial mencionar que os interessados devem ter concluído seus estudos universitários entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, em qualquer campo de estudo. Para candidatos estrangeiros, é essencial possuir o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e um visto de trabalho válido no Brasil.

Os interessados têm até o dia 1º de setembro de 2023 para efetuar sua inscrição. Para tal, é necessário acessar o website oficial. Com vagas limitadas e uma série de vantagens irresistíveis, este programa de formação de trainees do Santander se apresenta como uma oportunidade imperdível para quem está em busca de uma carreira promissora no ramo bancário. Não perca tempo e inscreva-se agora mesmo!

Um pouco sobre o Santander

O Grupo Santander representa um dos grandes conglomerados financeiros globais. Sua central se localiza na Espanha, mas conta uma presença disseminada internacionalmente. Originado em 1857, este banco ostenta uma extensa teia de agências e escritórios, atendendo a múltiplos milhões de clientes em diversos países.

No território brasileiro, o Santander figura como uma das instituições primordiais na esfera financeira. Assim, provem um vasto espectro de produtos e soluções bancárias tanto para indivíduos quanto para entidades corporativas.

As ofertas deste banco englobam serviços relativos a contas-correntes, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, investimentos, entre outros. Em adição, o Santander alberga uma subdivisão especializada em atender empresas, disponibilizando soluções financeiras e ferramentas de administração para empresas pequenas, médias e grandes.

O Santander também ostenta reconhecimento por sua marcada atuação na esfera tecnológica e de inovação. A instituição realiza investimentos constantes em avanços tecnológicos, buscando oferecer aos seus clientes uma experiência bancária mais otimizada e prática.