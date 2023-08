Santander segue com MAIS DE 100 VAGAS ABERTAS; Confira!

O Santander, terceiro maior banco privado do país por ativos, com sede na Espanha e cotas de mercado relevantes em 10 mercados-chave da Europa e da América, está contratando novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja a lista com algumas oportunidades abertas:

Analista administrativo/ Consórcio (Exclusivo para PCD) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento III – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista desenvolvedor sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Experiência do Cliente II – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Riscos Varejo III (Indicadores) – São Paulo – SP – Efetivo;

Assessor de Investimentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de CRM – São Paulo – SP – Efetivo;

Designer de Conteúdo – PCD – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Clientes – Negócios e Serviços II – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista Anti Fraude – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Clientes Agronegócio III – Porto Velho – RO – Efetivo;

Especialista Clientes Empresas I – Limoeiro – PE, São Paulo – SP e Santana – AP – Efetivo;

Especialista Clientes Negócios e Serviços II – Jd Europa – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Vendas Serviços PJ II – Curitiba – PR – Efetivo;

Líder de Loja – Rifaina – SP – Efetivo;

Líder de Loja – Rolim de Moura – RO – Efetivo;

Líder de Tecnologia e Operações – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre o Santander

Sobre o Santander, é interessante frisar que trata-se de um ecossistema em crescimento, que tem um propósito claro: o de apoiar as pessoas e os negócios a prosperar. Em todos os negócios, a cadeira mais importante é a do cliente, e não há organograma que vença esse valor para as 50 mil pessoas, 50 mil chamas, como se refere a cada um dos seus colaboradores.

Por fim, busca pessoas com grande capacidade de realização e que gostam de desafios e oportunidades de transformação. Que buscam constantemente seu crescimento pessoal e profissional. Gente que é protagonista, que sonha grande e que tem paixão pelos clientes.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas do Santander já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar ligado (a) nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!