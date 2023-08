São Camilo divulga período de inscrição

O Centro Universitário São Camilo divulgou o edital de abertura referente ao Vestibular de Medicina 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o edital, a oferta total da instituição é de 90 (noventa) vagas para o curso de Medicina.

Além de apresentar o cronograma com as principais datas do processo seletivo, o edital informa também as regras e procedimentos. O Vestibular de Medicina 2024 será organizado e aplicado pela Fundação Vunesp.

Período de inscrição

Conforme indicado no edital, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 serão recebidas no período das 10h do dia 22 de agosto até 23h59 do dia 30 de outubro de 2023. O edital indica ainda que os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma virtual, através do site da Vunesp.

No momento da inscrição, o candidato deve informar todos os dados pessoais, escolares e de contato requeridos no formulário eletrônico de inscrição.

Após preencher e enviar as informações, o candidato deve gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). O pagamento da taxa deverá ser feito até o último dia da inscrição para efetivar o cadastro.

Provas do Vestibular de Medicina 2024

Para fins de classificação dos inscritos, o Centro Universitário São Camilo realizará a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A avaliação contará com questões objetivas e discursivas.

Segundo o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 27 de novembro de 2023 e acontecerá em apenas uma fase. O edital indica ainda que a aplicação acontecerá no período da tarde, das 14h às 19h (horário oficial de Brasília).



A aplicação das provas acontecerá exclusivamente na cidade de São Paulo em Unidades do Centro Universitário São Camilo. A Vunesp deve liberar a consulta ao local de prova/ ensalamento a partir do dia 17 de novembro. Para conferir onde fará o exame, o candidato deverá acessar o site da Vunesp e clicar no link “Local de Prova”.

De acordo com as orientações do edital, no dia de aplicação do exame, os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto. É necessário também levar caneta de tinta azul ou preta para responder a prova.

Composição das provas

A Vunesp aplicará três provas, sendo uma composta por questões discursivas e outra composta por questões objetivas de múltipla escolha. Conforme o edital, as provas terão a seguinte composição:

Prova I : 6 questões discursivas de Língua Portuguesa (2), Língua Inglesa (1), Biologia (1), Química (1) e Física (1).

: 6 questões discursivas de Língua Portuguesa (2), Língua Inglesa (1), Biologia (1), Química (1) e Física (1). Prova II : 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática, sendo 5 itens de cada disciplina.

: 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática, sendo 5 itens de cada disciplina. Prova III: Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A oferta total do Centro Universitário São Camilo é de 90 vagas para o Vestibular 2024. Do total das vagas, 88 estão direcionadas para a seleção via provas, enquanto outras 2 vagas são para a seleção via o Processo Seletivo – IB.

As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024 no curso de Medicina. Essa graduação é ofertada de forma presencial, em período integral, e tem duração mínima de 12 semestres.

A divulgação do resultado do Vestibular de Medicina 2024 acontecerá em duas chamadas. Segundo o cronograma, a 1ª chamada está marcada para o dia 4 de janeiro, enquanto a 2ª chamada está prevista para 12 de janeiro de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

