Saque-aniversário do FGTS vale a pena? Confira agora as vantagens e desvantagens

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade que permite ao trabalhador acessar uma parcela do dinheiro depositado no Fundo uma vez por ano, no mês de seu aniversário. Essa opção tem gerado debates e já foi alvo de discussões sobre sua continuidade, inclusive com ameaças de extinção por parte de autoridades. No entanto, é importante avaliar se a modalidade é prejudicial para as finanças pessoais.

Para compreender melhor se a opção é vantajosa ou não, é preciso analisar várias perspectivas. Para isso, deve-se considerar fatores como a liberdade de acesso ao dinheiro, a possibilidade de utilização para necessidades emergenciais, entre outras questões.

A avaliação sobre se o saque-aniversário do FGTS é uma boa escolha dependerá das circunstâncias individuais de cada pessoa. Portanto, é essencial entender os prós e contras antes de optar por essa modalidade.

Vantagens do saque-aniversário do FGTS

As vantagens apontadas por diversos especialistas em relação ao saque-aniversário do FGTS são as seguintes:

Facilidade na adesão – Qualquer trabalhador que tenha saldo no FGTS pode optar pelo saque-aniversário, tornando a adesão simples e acessível;

Liberdade na escolha do destino do dinheiro – Quem escolhe a modalidade tem o poder de decidir como utilizar o dinheiro sacado. Não há obrigatoriedade de usar os fundos para a compra da casa própria, por exemplo;

Possibilidade de antecipação do valor – Trabalhadores que aderem ao saque-aniversário têm a opção de contratar empréstimos junto a instituições financeiras, usando o valor a que têm direito anualmente como garantia. O aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS ) permite simular o valor máximo de empréstimo, proporcionando uma visão clara das opções disponíveis. Até março de 2023, cerca de 14,5 milhões de trabalhadores já haviam contratado mais de R$ 90,2 bilhões em empréstimos com base no saque-aniversário do FGTS;

Renda extra garantida – Ao optar pela modalidade, o trabalhador tem a certeza de que contará com um valor adicional em sua data de aniversário, permitindo que ele calcule previamente o montante que receberá.

Essas vantagens ressaltam a flexibilidade, controle e oportunidades financeiras que o saque-aniversário oferece aos trabalhadores, tornando-o uma opção a ser considerada de acordo com as metas e necessidades individuais.

Quais as desvantagens dessa opção de saque do FGTS?

Além das vantagens, também existem algumas desvantagens e restrições associadas ao saque-aniversário do FGTS:



Não permite saque em caso de demissão – Ao aderir, o trabalhador não poderá sacar o valor total do FGTS em caso de demissão. Apenas a multa rescisória estará disponível para saque imediato, enquanto o saldo remanescente só poderá ser sacado nos saques-aniversários futuros;

Desistência com prazo de carência – Se um trabalhador decidir voltar ao modelo de saque-rescisão após aderir ao aniversário, precisará esperar um período de 25 meses para fazer a mudança;

Limite de valor – O valor do saque anual é determinado pela aplicação de uma alíquota, que varia de 5% a 50%, sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS, acrescida de uma parcela adicional. Isso significa que o valor que um trabalhador poderá sacar anualmente pode ser relativamente limitado, dependendo da situação das contas;

A adesão vale para todas as contas – Quando um trabalhador opta pelo saque-aniversário, essa escolha se aplica a todas as suas contas no FGTS. Não é possível aderir à modalidade para contas inativas e manter o saque-rescisão para a conta do emprego atual;

Restrição de frequência – O saque-aniversário permite que o trabalhador retire o dinheiro apenas uma vez por ano, durante um período de dois meses a partir da data de seu aniversário. Isso significa que a flexibilidade para escolher a melhor data de saque é limitada.

Cada trabalhador deve avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens à luz de suas circunstâncias financeiras, metas e necessidades pessoais.