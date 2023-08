SAQUE de R$ 750 do Bolsa Família começa nesta sexta-feira (18); veja quem recebe

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil, beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Recentemente, foi anunciado um saque extraordinário no valor de R$ 750,00 para os beneficiários que atendem aos critérios determinados pelo governo federal.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes como funciona esse saque extraordinário, quem tem direito a recebê-lo e como consultar o Bolsa Família. Continue lendo para saber mais!

Saque Extraordinário do Bolsa Família

O saque extraordinário do Bolsa Família no valor de R$ 750,00 será disponibilizado a partir do dia 18 de agosto para as famílias beneficiárias que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal. Esse valor é composto pelo valor mínimo de R$ 600,00 do programa Bolsa Família, além de um adicional que varia de acordo com a composição familiar.

Por exemplo, uma família com uma criança de até 6 anos de idade receberá o valor de R$ 750,00. Existem dois benefícios adicionais que podem ser somados ao valor básico do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: destinado a famílias com crianças de até 6 anos, no valor de R$ 150,00. Benefício Variável Familiar: destinado a famílias com gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, no valor de R$ 50,00.

Esses valores extras são fundamentais para auxiliar as famílias a suprir suas necessidades básicas e garantir uma melhor qualidade de vida.

Calendário de pagamento do Bolsa Família – Agosto

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário específico, de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular do programa. Confira abaixo as datas de pagamento para o mês de agosto:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto



Você também pode gostar:

Lembre-se de que o beneficiário terá um prazo de até 90 dias para sacar o valor antes que ele retorne aos cofres da União. Portanto, fique atento às datas para não perder o prazo.

Como consultar o Bolsa Família

Existem três formas de consultar o Bolsa Família e obter informações sobre seu benefício. Confira abaixo:

Aplicativo Bolsa Família: É possível baixar o aplicativo tanto para dispositivos Android quanto iOS. Ele oferece acesso rápido e fácil às informações do programa, permitindo que você consulte seu saldo, histórico de pagamentos e outras informações relevantes. Caixa Tem: O aplicativo Caixa Tem também está disponível para Android e iOS. Ele permite o acesso à conta poupança social digital, na qual o valor do Bolsa Família será depositado. Por meio do Caixa Tem, você poderá movimentar o valor do saque extraordinário, realizar pagamentos, transferências e outras operações financeiras. Central Caixa Econômica Federal: Caso prefira um atendimento telefônico, você pode entrar em contato com a Central da Caixa Econômica Federal através do número 111. Nessa opção, você poderá tirar suas dúvidas e obter informações sobre o seu benefício.

Ademais, o saque extraordinário do Bolsa Família no valor de R$ 750,00 é uma medida importante para auxiliar as famílias beneficiárias a enfrentarem os desafios financeiros decorrentes da pandemia. É essencial que os beneficiários consultem as datas de pagamento e saquem o valor dentro do prazo estabelecido para garantir o recebimento.

Utilize os meios de consulta disponíveis, como o aplicativo Bolsa Família, Caixa Tem ou a Central da Caixa Econômica Federal, para obter todas as informações necessárias sobre o seu benefício. O Bolsa Família é um programa essencial para a redução da desigualdade social no Brasil, e o saque extraordinário contribui para fortalecer ainda mais essa importante iniciativa governamental.

Lembre-se de que o auxílio do Bolsa Família é fundamental para garantir o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade. Portanto, é importante que o valor seja utilizado de forma consciente e responsável, priorizando as necessidades básicas e buscando melhorar a qualidade de vida de todos os membros da família.