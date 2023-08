Saque de R$1400 LIBERADO! Veja se você tem direito!

O Caixa Tem liberou um saque de R$ 1,4 mil para um determinado grupo de benefícios de programas como Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil e o atual Bolsa Família. Portanto, venha saber se você tem direito ao valor e quais as regras para retirada.

A princípio, vale explicar que Caixa Tem é o aplicativo da Caixa Econômica Federal, usado por milhares de brasileiro para receber benefícios sociais, por exemplo, o Bolsa Família. Além disso, permite consultar informações como saldos e extratos.

Saque de R$ 1.400 foi liberado no Caixa Tem

Recentemente um novo saque está sendo liberado no aplicativo e pode chegar até R$ 1.400. Isso porque, ele engloba depósitos de alguns benefícios sociais, como:

O Bolsa Família;

Auxílio Emergencial;

O PIS, Programa de Integração Social.

Com a notícia da liberação do novo saque, o número de usuários no aplicativo aumentou significativamente, assim, muitos estão relatando problemas como o app, como bloqueios. Dessa forma, não conseguem consultar o saldo ou fazer a movimentação dos valores recebidos na conta digital.

O bloqueio tem gerado grande preocupação entre os beneficiários. Afinal, não conseguem verificar se há ou não valores a receber dos auxílios e benefícios do governo federal. Portanto, para resolver a situação é preciso fazer o desbloqueio do aplicativo Caixa Tem.

Apenas depois da liberação que os usuários conseguem novamente realizar consultas, bem como, efetuar os saques de acordo com os saldos que possuem em suas contas digitais. Então, a seguir você aprenderá como liberar seu app para uso.

O que pode causar o bloqueio do aplicativo da Caixa?

Antes mesmo de saber qual o passo a passo para desbloquear seu aplicativo, é importante entender quais são as causas que levam até seu bloqueio. A princípio, veja se está situação está acontecendo com você.



Para isso, abra seu aplicativo no telefone e verifique se logo no início aparece uma mensagem solicitando que procure uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o desbloqueio. Caso apareça, é porque você também teve sua conta bloqueada.

Há alguns motivos que podem fazer com que a mensagem no Caixa Tem apareça para você. Portanto, veja a seguir quais os principais fatores que podem fazer com que sua conta seja bloqueada:

Ter irregularidades em seus dados cadastrais;

Possuir vários CPFs cadastrados em um mesmo aparelho;

Seu cadastro ser considerado como suspeita de fraude pelos responsáveis;

Ter qualquer violação dos termos de uso indicados pelo aplicativo;

O usuário ultrapassar o limite mensal de movimentação da conta, que é de R$ 5 mil ao mês.

Todos esses fatores podem fazer com que o usuário tenha a sua conta bloqueada. Ou seja, não importa se cometeu um erro ou todos eles. Certamente sofrerá a penalização e precisará fazer o desbloqueio.

Mas pode ficar tranquilo porque o bloqueio da conta não é permanente, a não ser que você tenha cometido alguma infração mais grave. Porém, se foi um dos indicados acima é simples de ser resolvido e poderá acompanhar o passo a passo a seguir.

Como desbloquear o meu aplicativo do Caixa Tem?

Se você está com seu acesso bloqueado no aplicativo Caixa Tem e quer saber se tem direito ao saque de R$ 1.400 que foi liberado, precisa desbloquear a sua conta. Então, veja a seguir um passo a passo simples para poder usar o app novamente e sem erros.

A princípio, abra o aplicativo da Caixa em seu aparelho e faça o login em sua conta;

Em seguida, clique na opção “liberar acesso”;

Após clicar, um chat automático será aberto para que dê sequência ao seu atendimento;

Em poucos instantes será iniciada uma conversa para ajudá-lo a solucionar o problema. Portanto, siga todas as instruções e envie os documentos que forem solicitados;

Por fim, deve aguardar até que todos os documentos sejam analisados pela Caixa Econômica Federal, para que ela dê o retorno. Assim, o prazo de resposta é de 24 a 48 horas.

Caso ao final do prazo dado pela Caixa, o seu aplicativo não for desbloqueado é necessário que vá pessoalmente a uma agência da instituição para que seja atendido e efetue o processo.

Lembre-se de levar todos os documentos que foram solicitados pelo chat para realizar seu desbloqueio. Dessa forma, a atendente poderá orientar se algum erro foi cometido ou se é preciso fazer mais alguma coisa.

Você pode também fazer o desbloqueio do Caixa Tem em uma casa lotérica de sua preferência. Aliás, o processo e a documentação solicitadas são as mesmas. Assim, após resolver a questão do acesso ao app, verifique se o seu cadastro está atualizado e faça o uso normalmente.