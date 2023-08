Saque do benefício tem validade? Veja até quando você pode sacar o valor

O Bolsa Família é um programa do governo federal que oferece auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, muitas pessoas não sabem que existe um prazo máximo para sacar o benefício.

O governo estabelece um período em que o dinheiro pode ser movimentado ou recebido em mãos, seja por meio do saque presencial ou por serviços online. Caso o titular do auxílio não cumpra essa regra, ele pode ter seu benefício bloqueado.

O saque do Bolsa Família e seu prazo

O saque do Bolsa Família acontece mensalmente, e cada pagamento tem um prazo de validade. É importante que os beneficiários estejam cientes desse prazo para evitar problemas no recebimento do benefício. O governo estabelece um período de até 120 dias após o pagamento para que o valor seja sacado.

Por exemplo, se o pagamento do Bolsa Família for realizado em agosto, o beneficiário terá até dezembro para movimentar ou resgatar o valor. Caso o dinheiro não seja sacado dentro desse prazo, o governo pode interpretar como falta de interesse por parte do beneficiário e bloquear o benefício.

É importante ressaltar que esse prazo também é válido para os serviços online, não sendo necessário fazer o saque em mãos.

Formas de sacar o Bolsa Família

O saque do Bolsa Família pode ser realizado de forma presencial nas agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. Para isso, é preciso apresentar um documento com foto e o cartão do programa, ou apenas um documento com foto. Essa é uma opção para aqueles que preferem o atendimento pessoal e o saque em dinheiro.

No entanto, outra alternativa disponível é a movimentação da quantia online, utilizando os recursos disponíveis no aplicativo Caixa Tem. Por meio dessa plataforma, os beneficiários podem realizar transferências, fazer pagamentos de boletos, utilizar o PIX, entre outras opções.

Essa é uma maneira prática e segura de movimentar o valor do Bolsa Família sem precisar sair de casa.



Benefícios adicionais do Bolsa Família

Além do valor base do Bolsa Família, existem benefícios adicionais que podem ser concedidos às famílias cadastradas. Entre eles, destacam-se o Benefício da Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

O Benefício da Primeira Infância é destinado a crianças de 0 a 6 anos e consiste em um valor adicional de R$ 150. Já o Benefício Variável Familiar é voltado para gestantes e dependentes de 7 a 18 anos, sendo pago um valor extra de R$ 50. A partir de setembro, também será incluso um valor de R$ 50 para bebês de até 7 meses, com o objetivo de incentivar o aleitamento materno.

Esses benefícios adicionais são uma forma de auxiliar ainda mais as famílias que estão cadastradas no programa. Eles são somados ao valor base do Bolsa Família, proporcionando um suporte financeiro maior para as necessidades específicas de cada grupo familiar.

Como proceder em caso de não recebimento do Bolsa Família

Caso o beneficiário não receba o valor do Bolsa Família dentro do prazo estabelecido, é necessário verificar a causa do problema. Se a falta de acesso ao aplicativo Caixa Tem ou ao cartão do programa for o motivo, a recomendação é procurar uma agência da Caixa para ser atendido.

Nesses casos, é importante apresentar os documentos necessários e buscar o suporte necessário para regularizar a situação. A equipe da Caixa poderá auxiliar no desbloqueio do benefício e orientar sobre os procedimentos corretos para receber o auxílio.

É fundamental estar atento aos prazos e às orientações do governo para garantir o recebimento regular do Bolsa Família. O programa é uma importante fonte de apoio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade, e estar ciente dos prazos de saque é essencial para manter o benefício ativo.

