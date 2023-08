Saque do FGTS está liberado para trabalhador com imóvel danificado pelas chuvas em Penedo no inverno deste ano

Proprietário de imóvel com direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que foi cadastrado no relatório de danos causados pelas chuvas em Penedo no inverno deste ano pode sacar o recurso.

O trabalhador que foi desalojado ou desabrigado pela calamidade, na cidade e na zona rural (confira lista abaixo do texto), precisa dispor de saldo na conta do seu FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo há pelo menos 12 meses, segundo informa a Caixa.

Ainda em conformidade com a instituição federal, o valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 (seis mil e duzentos e vinte reais) por conta de FGTS, saque emergencial que está disponível até 31 de dezembro de 2023.

O pedido de acesso ao recurso pode ser feito na agência da Caixa, no site da Caixa ou por meio do aplicativo do FGTS, disponível para download nos sistemas operacionais Android e IOS do smartphone, na opção “Meus saques” e selecionar “Outras opções de saque - Calamidade pública”, e acessar a cidade.

É preciso encaminhar foto do documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade, cuja data em Penedo é 08 de julho de 2023.

Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a), é necessário enviar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Para outras informações, o contato pode ser feito pelo número 0800 726 0207.

LISTA-SAQUE-FGTS-PENEDO-CHUVAS-2023