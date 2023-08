SAÚDE OCULAR! As 6 melhores frutas para os olhos segundo Harvard

Um estudo de Harvard apontou quais são as seis melhores frutas para os olhos. Ou seja, além de fazer bem para a saúde, elas ajudam na proteção da visão, prevenindo doenças oculares comuns.

Há algumas vitaminas presentes nos alimentos que são indispensáveis para prevenir doenças muito comuns, como catarata e degeneração macular relacionada à idade. Então, descubra quais são para incorporar em sua alimentação.

As 6 melhores frutas para os olhos

Os estudos da Escola de Medicina de Harvard não apresentaram evidências definitivas, mas os resultados mostram que uma dieta rica em nutrientes potencializa a saúde ocular. Além disso, Ivana Kim, doutora e professora associada de oftalmologia de Harvard, indica que a retina, em especial a mácula, é um ambiente de elevado stress oxidativo, ou seja, possui um grande número de radicais livres.

Dessa forma, os antioxidantes combatem os radicais livres e ajudam a proteger a retina desses danos que podem acontecer com o passar dos anos. Assim, as evidências mostram que as vitaminas A, C e E e minerais antioxidantes como zinco, previnem a progressão da degradação macular.

A luteína e a zeaxantina são carotenóides encontrados na retina e o consumo desses compostos melhoram a densidade do pigmento na mácula. Então, elas são muito encontradas em frutas e vegetais, em especial, nas cores amarela e laranja, bem como nas folhas verdes.

Estilo de vida mais saudável

As melhores frutas para os olhos também ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. Afinal, são ricos em antioxidantes e vitaminas que são fundamentais para quem busca ser mais saudável.

1 – Melhores frutas para os olhos: as cítricas



Você também pode gostar:

Para começar a lista, temos as frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, como as laranjas, limões e toranjas. Portanto, ajudam o corpo a formar e manter o tecido conjuntivo, incluindo o colágeno encontrado na córnea do olho.

Outra vantagem da vitamina C é que ela apoia a saúde dos vasos sanguíneos oculares, dessa forma, sendo um grande aporte na prevenção de doenças dos olhos, como a catarata.

2 – As frutas vermelhas

A segunda entre as melhores frutas para os olhos são as vermelhas, como os morangos, mirtilos e as amoras. Assim, são ótimos alimentos para o bom funcionamento dos olhos. Ou seja, os antioxidantes presentes nelas ajudam a prevenir o ressecamento, degeneração macular, pressão arterial baixa e os defeitos da visão.

3 – Banana está entre as melhores frutas para os olhos

A banana é uma fruta muito consumida em todo o mundo e o potássio presente nelas é excelente para a saúde ocular como um todo. Em especial, para as pessoas que sofrem com olhos secos.

Isso acontece porque um dos componentes importantes que compõem o filme lacrimal e ajudam a manter sua espessura é o potássio, que está presente na fruta.

Há mais uma vitamina presente nas bananas que ajudam a proteger as córneas e proporcionam uma boa visão, que é a A. Por isso, inclua a fruta em sua alimentação diária.

4 – A manga e o mamão

Outros dois alimentos que estão entre as melhores frutas para os olhos são manga e mamão. Isso porque, elas estão cheias de nutrientes que ajudam a manter a saúde ocular.

Dentre os nutrientes essenciais da manga e do mamão, os dois principais são os antioxidantes luteína e a zeaxantina. Então, atuam como um protetor solar natural, portanto, absorvem excesso de luz que chega à retina, inclusive a luz azul, muito presente nas telas, como celulares e computadores.

5 – Damascos e pêssegos estão entre as melhores frutas para os olhos

Finalizando a lista das melhores frutas para os olhos, temos os damascos e pêssegos que contém vitaminas E, A e C, além de carotenóides. Aliás, possuem um alto teor de betacaroteno que ajudam na visão noturna e na capacidade dos olhos a se adaptarem em ambientes mais escuros e sem luz.

Como consumir esses alimentos?

Agora que já conhece os alimentos é importante pensar em como consumi-los. Então, além da fruta em natura você pode ousar em receitas para ter um resultado ainda melhor. Portanto, cogite misturá-los em um smoothie ou até mesmo criar uma sobremesa, como uma salada de frutas.

Não tem um horário ideal para comê-las. Portanto, pode ser como café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde, o que você preferir. A única indicação é conter essas frutas ao longo das suas refeições para garantir a saúde ocular.