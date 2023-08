Saúde Por Todo Canto zera fila de espera por especialidades médicas em mais duas unidades da Prefeitura de Penedo

O Programa Saúde Por Todo Canto foi realizado nesta quinta-feira, 17 de agosto, no PSF José Edileno e Raimundinho 08, localizado próximo ao 11° Batalhão da Polícia Militar em Penedo.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) levou atendimento de várias especialidades para os usuários das duas unidades, confirmando o compromisso da Gestão Crescendo Com Seu Povo em levar mais qualidade de vida aos penedenses.

O objetivo do programa é fazer com que os médicos especialistas realizem os atendimentos para todos os pacientes que estavam na lista de espera para poder zerar toda a demanda reprimida das unidades.

Nesta edição do Saúde Por Todo Canto foram realizados atendimentos com Neurologista, Oftalmologista, Dermatologista e Otorrinolaringologista.

“Eu gostei demais desse atendimento aqui no posto. Desde a pandemia estou sentindo um cheiro estranho e agora vou conseguir resolver esse problema. Fiquei muito feliz quando me avisaram que eu teria a consulta no meu posto”, disse a paciente Maria das Graças.

A ação também oferta serviços do Expresso Saúde, consultas com médicos e enfermeiros, educação em saúde com ações odontológicas, educador físico, nutricionista e a Secretaria da Mulher realizando ação alusiva ao Agosto Lilás, além de vacinação, testes rápidos de Covid-19 e de ISTs.

“Realizamos a última edição no PSF Vitória e foi um sucesso. Hoje estamos aqui no José Edilino e Raimundinho 08 realizando consultas e diversas ações de promoção à saúde, além de ações alusivas ao Agosto Lilás. Foram mais de 300 atendimentos com especialistas, além de atendimentos para hipertensos e diabéticos. Foi um sucesso! Atendemos toda a demanda reprimida, zerando a lista nessas especialidades. Esse é o objetivo do Saúde Por Todo Canto e nós já estamos preparando a próxima edição do programa”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O Saúde Por Todo Canto desta quinta-feira, 17, ofertou 74 consultas neurológicas, 110 oftalmológicas, 72 dermatológicas e 50 otorrinolaringologistas, além de 45 atendimentos com médicos generalistas das UBSs. Já no Expresso Saúde foram realizados 212 testes rápidos e 31 doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas e 18 doses contra a Influenza.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS

Fotos – Gabriela Flores e Deywisson Duarte

Vídeo – Ricardo Alves