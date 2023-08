Scheana Shay aparentemente ofende Rachel Leviss em nova faixa diss

Rachel Leviss pode não estar voltando para “Regras Vanderpump”, mas isso não está impedindo Scheana Shay de sua campanha anti-Rachel.

Scheana lançou uma nova música na sexta-feira chamada “Apples” … em que algumas das letras são assim … “Eu estava com você no seu pior dia / Você me esfaqueou da pior maneira / Como você vai mentir na minha cara ?”

Scheana não tinha acabado… “E você disse que seríamos sempre amigas / Festa no final de semana / Mas aí você sumiu sem deixar rastro; pensei que você estava agradecido / Mas descobri que você é fake / Espero que haja um lugar para amigos como você.”

Interessante… dizer “você se foi sem deixar rastros” sugere que Scheana acabou completamente com sua amizade com Rachel ou ela está chateada por Rachel ter decidido não voltar para ‘VPR’. Afinal, Rachel é um grande motivo para as pessoas quererem assistir a 11ª temporada.

E veja só … Shay rotula Rachel de “psicopata narcisista” a quem ela “cortou como lipo”.

Scheana estava chateada na época por causa de Rachel tendo um caso com Tom Sandoval … resultando em Rachel (então Raquel) obtendo um ordem de restrição contra ela depois de alegar que Scheana a atacou fisicamente.



Scheana negou tudo, com seu advogado chamando Rachel de “mentirosa conhecida e trapaceira”. Como você sabe, Scheana venceu no final — com a coisa toda eventualmente sendo demitido.