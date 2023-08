Score do Serasa MUDOU e você PRECISA saber DISSO

Um dos grandes desafios para o Governo Federal neste ano reside na assistência à população que enfrenta problemas relacionados à falta de pagamento. Atualmente, há milhões de indivíduos que estão empenhados em restaurar a regularidade de seus CPF’s e aumento do score.

Se você se enquadra nesse grupo, é crucial estar alerta às recentes alterações no esquema de score do Serasa. As modificações implementadas no método de avaliação podem gerar um impacto significativo. Portanto, é imperativo que você esteja atento a todos os pormenores e compreenda quais são as possíveis mudanças que te afetarão.

Serasa Score versão 3.0

A designação para a versão atualizada do sistema de pontuação de crédito para os cidadãos brasileiros é Serasa Score 3.0. A mais recente versão possibilita que os consumidores utilizem suas informações bancárias para efetuar o cômputo da pontuação creditícia.

Em outras palavras, a partir deste ponto, a análise dos perfis de consumo tende a ser mais precisa. Isso viabiliza a identificação de aspectos cruciais relacionados à situação de cada registro de identificação.

Conforme declaração da própria entidade, tais novos dados possuem uma importância particular para indivíduos que detêm um histórico de crédito ou financeiro limitado. Em suma, isso pode garantir que pessoas que estão em processo de amadurecimento como consumidores experimentem uma melhora considerável em sua pontuação.

Como vai funcionar o Score 3.0 do Serasa?

Quanto ao funcionamento do Serasa Score 3.0, este novo sistema passará a analisar cada perfil de consumidor com uma abordagem mais minuciosa. Como resultado, é provável que a pontuação de crédito de cada pessoa seja determinada de maneira personalizada.

O que será modificado no esquema de pontuação do Serasa com essa nova abordagem? A empresa passará a considerar outros dados significativos, tais como:

Histórico da conta-corrente;

Vencimento;

Limite de crédito do cartão;

Renda global;

Entre outros.



O intuito é verdadeiramente compreender os perfis dos consumidores. A partir dessa compreensão, definir quais são as áreas prioritárias e quais elementos podem ser incluídos na avaliação de pontuação.

No presente momento, algumas das instituições parceiras do Serasa incluem:

Sicoob;

Banco do Brasil;

Santander;

Itaú;

Bradesco;

Nubank.

Para concluir, vamos aos aspectos práticos. Aqueles que desejarem conferir sua pontuação podem fazê-lo de maneira rápida e conveniente, sem a necessidade de se deslocar até uma agência ou instituição bancária.

Como fazer a consulta no Serasa

O processo para consultar o Serasa é gratuito e pode ser executado online de forma expedita. Para tanto, é apenas necessário ter uma inscrição no site da organização, algo que pode ser completado em menos de dois minutos.

A sequência de passos para fazer a consulta é a seguinte:

Acesse o website da Serasa ;

; Clique na alternativa “Verificar CPF”;

Se você ainda não possui cadastro, será necessário criá-lo; caso contrário, insira seu CPF para acessar;

Insira o número correto do CPF e a senha;

Agora, clique em “Meu CPF” e proceda com a consulta completa.

Todos os cidadãos já conseguem acessar a versão nova?

A partir de agosto, indivíduos de todo o Brasil, terão a capacidade de autorizar a associação bancária na versão 3.0 do Serasa Score. Disponível no portal da Serasa, essa atualização não requer o pagamento de qualquer taxa para estabelecer a conexão com as instituições parceiras.

De acordo com o órgão, a implementação com outras instituições já está em progresso pela empresa, que tem como meta ampliar o rol de parceiros nos próximos meses. “Estamos empenhados em, em breve, oferecer novas opções de conexões e garantir que todos possam incorporar esses dados no cálculo do Score”, observa a gerente da Serasa.

Conexão bancária

A Serasa esclarece que as informações fornecidas por meio da conexão bancária se resguardam pelas medidas de segurança e proteção de dados da empresa. Além disso, acrescenta que essa funcionalidade não autoriza quaisquer operações nas contas bancárias conectadas.

Ademais, a conexão jamais solicita senhas e outras informações utilizadas para efetuar transações e/ou movimentações financeiras. “Mantenha-se vigilante e ignore mensagens suspeitas ou solicitações de dados por parte de terceiros, especialmente no ambiente online”.