Score Serasa baixo? Confira o GUIA definitivo para AUMENTAR a sua pontuação

Você sabia que o seu score Serasa é um dos fatores que influenciam na hora de conseguir crédito no mercado? Se você tem um score baixo, pode ter dificuldades para obter serviços financeiros, como cartão de crédito, empréstimo, financiamento ou até mesmo um plano de celular.

De maneira geral, o score Serasa é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e indica qual é o seu nível de risco de inadimplência, ou seja, a probabilidade de você atrasar ou deixar de pagar as suas contas.

Assim, quanto maior o seu score Serasa, maior é a sua reputação financeira e menor é o risco que você representa para as empresas que oferecem crédito.

Para determinar a pontuação do consumidor, a Serasa leva em consideração várias informações como o pagamento das contas em dia, número de consultas ao CPF e relacionamento com empresas de crédito.

Dessa maneira, classifica a pontuação da seguinte forma:

Como aumentar o score Serasa?

Agora que você já sabe como funciona o score Serasa e a sua importância, vale a pena conferir o passo a passo para aumentar a sua pontuação. A seguir, veja como aumentar o seu score Serasa em 6 passos simples e práticos.



1 – Pague as contas em dia

O primeiro passo para aumentar o seu score Serasa é pagar as suas contas em dia, pois isso demonstra que você é um bom pagador e tem compromisso com as suas obrigações financeiras.

Isso vale para todas as suas contas, como água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, empréstimos ou financiamentos.

2 – Limpe o seu nome

Se você possui alguma dívida negativada na base da Serasa, é indispensável limpar o nome para aumentar o seu score Serasa.

Isso significa que você deve negociar e quitar os seus débitos com os credores o quanto antes, pois isso vai retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes e melhorar a sua reputação financeira.

Uma dica para facilitar a negociação das suas dívidas é usar o Serasa Limpa Nome, uma plataforma online e gratuita que permite que você consulte as suas dívidas e faça acordos com descontos de até 90%.

3 – Cuidado com as solicitações de crédito

Em terceiro lugar, tome cuidado com as solicitações de crédito. Isso porque sempre que você pede cartão de crédito, empréstimo, financiamento ou qualquer outro tipo de crédito, a empresa que oferece o serviço faz uma consulta ao seu CPF na Serasa.

Essa consulta é registrada no seu histórico e pode reduzir temporariamente o seu score Serasa, pois indica que você está buscando mais crédito no mercado e pode ter dificuldades para pagar as suas dívidas.

4 – Mantenha os seus dados atualizados na Serasa

Manter os dados atualizados na Serasa pode ajudar a comprovar a sua identidade e a aumentar a sua confiança perante as empresas de crédito.

Para fazer a atualização, basta acessar o site ou o aplicativo da Serasa e fazer o seu cadastro ou login. Depois, basta clicar em “Meus dados” e verificar se as suas informações estão corretas e completas. Caso contrário, você pode editá-las e salvar as alterações.

5 – Aumente a sua renda

O que muitas pessoas não sabem é que a sua renda pode influenciar na pontuação score da Serasa. Isso acontece porque o sistema entende que se a sua renda aumentar, a sua capacidade de pagar as dívidas também vai aumentar.

Dessa forma, é sempre válido buscar novas fontes de renda extra e inserir essas informações na atualização cadastral da Serasa.

6 – Acompanhe a sua pontuação

Por fim, nunca deixe de consultar o seu score no site ou aplicativo da Serasa. Isso porque você poderá acompanhar a sua evolução. Além disso, também poderá verificar se existe alguma informação incorreta e fazer a atualização para correção.

A Serasa disponibiliza a consulta de forma gratuita para todos os consumidores por meio do aplicativo e do site. Para acessar a informação, basta seleciona opção “Meu Score”.