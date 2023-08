Se você É cliente do C6 Bank vai GOSTAR desta NOTÍCIA

As fintechs, como a C6 Bank, têm provocado uma revolução no cenário financeiro global. Mediante a combinação de inovação tecnológica e serviços financeiros, essas organizações apresentam soluções ágeis e acessíveis que desafiam os formatos convencionais adotados por bancos e instituições financeiras tradicionais. Desde transações rápidas até uma variedade diversificada de alternativas de aplicação de capital, as fintechs estão modelando as finanças, proporcionando conveniência, eficácia e inclusão financeira a um leque cada vez mais extenso de indivíduos e empresas.

Essa transformação está propulsionando uma revolução na maneira como tratamos de nossos fundos e acessamos serviços financeiros. Portanto, o fresquíssimo benefício para cidadãos brasileiros que detêm conta no C6 Bank é mais do que notável, portanto, você deve conhecer o quanto antes.

As fintechs no cenário dos serviços bancários

As instituições bancárias digitais representam uma evolução notável no panorama financeiro. Elas proporcionam aos consumidores uma opção moderna e cômoda em comparação com os bancos tradicionais. Estas entidades operam exclusivamente online, eliminando a necessidade de agências físicas, documentos impressos e processos burocráticos alongados.

Os bancos digitais viabilizam aos clientes a habilidade de conduzir transações bancárias a qualquer hora e de qualquer lugar. Para isso, basta utilizar aplicativos móveis ou plataformas online. Isso facilita a conferência de saldos, transferências, liquidação de contas e até mesmo a solicitação de empréstimos ou cartões de crédito.

Adicionalmente, inúmeros desses bancos operam com estruturas de custo mais enxutas, resultando frequentemente em taxas mais competitivas ou até mesmo contas isentas de tarifas de manutenção. Tal fato é atrativo para aqueles que desejam economizar nos encargos bancários.

Tais instituições também frequentemente disponibilizam produtos financeiros pioneiros, como:

Contas de investimento;

Cartões de crédito com programas de recompensas personalizados;

Contas poupança com rendimentos elevados.

O propósito é proporcionar uma experiência ao cliente de alta qualidade. Sem contar com o atendimento ao consumidor, normalmente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, através de chatbots ou profissionais humanos. Com efeito, bancos digitais investem substancialmente em medidas de cibersegurança para assegurar a confidencialidade das informações financeiras dos clientes. Para isso, fazem uso de tecnologias como autenticação de dois fatores e cifragem de dados.



Finalmente, as fintechs possuem o potencial de ampliar a inclusão financeira. Elas tornam serviços bancários acessíveis a grupos que frequentemente enfrentam dificuldades em alcançar agências bancárias convencionais. Por exemplo, indivíduos em localidades remotas ou com históricos de crédito limitados.

Em síntese, os bancos digitais estão reconfigurando a maneira como as pessoas gerenciam suas finanças, proporcionando comodidade, eficiência e inovação. À medida que a tecnologia prossegue em sua evolução, é plausível que essas instituições desempenhem um papel cada vez mais crucial no cenário financeiro mundial.

Benefícios do C6 Bank

O C6 Bank conta com certas vantagens recentemente lançadas, como oportunidades de investimento em renda fixa denominada em dólares. Mas, uma inovação acabou de ser introduzida para os clientes. Trata-se de uma promoção notável em colaboração com a TudoAzul, o programa de fidelidade da companhia aérea Azul.

A promoção concede, portanto, 3 mil pontos TudoAzul para quem inicia uma conta na instituição bancária digital. A oferta é válida até o dia 3 de setembro, e a etapa de abertura é inteiramente gratuita.

Dessa maneira, para estabelecer uma conta na fintech e adquirir os pontos TudoAzul, é suficiente seguir um processo simples:

Acesse o portal ou aplicativo ( Android ou iOS ) do C6 Bank;

ou ) do C6 Bank; Selecione a opção “Iniciar abertura de conta”;

Insira o código AZULC6BANK;

Siga as instruções fornecidas para abrir a conta; e

Aguarde a verificação efetuada pelo banco.

Ao final, os pontos serão acrescidos em até 30 dias após a abertura da conta, porém terão validade por um período de 2 anos.