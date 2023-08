Se você ia comprar ESTES carros, eles NÃO serão produzidos

Nas indústrias, é comum ver a constante introdução de produtos inovadores e, ao mesmo tempo, a descontinuação de algumas soluções. O mercado automotivo não é exceção, pois está sempre com novidades. Isso traz alegria para muitos, mas também desperta saudosismo em outros entusiastas quando alguns carros são aposentados.

Neste ano haverá despedidas de certos carros, mas também muitas boas-vindas com o grande número de lançamentos. Entre os modelos que estão previstos para sair de linha está o Renault Captur, que será substituído por um novo SUV.

Os carros que sairão de linha em 2023

Os consumidores podem se despedir dos seguintes veículos:

Ford Mustang;

Renault Captur;

Kia Cerato;

Chevrolet Cruze;

Jaguar F-Type;

Bolt EUV;

Chevrolet Camaro.

Conforme os dados divulgados, o Kia Cerato não faz mais parte do portfólio da marca e oficialmente se despede do mercado nacional. Com a descontinuação, a Kia agora oferece os SUVs Stonic, Niro e Sportage, a minivan Carninal e o utilitário Bongo.

Outro veículo que deixará de ser produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR) é o Renault Captur. O motivo são questões relacionadas à importação de peças das fábricas russas, afetadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

O Cruze também está incluído na lista, com a Chevrolet confirmando que o modelo sairá da linha de produção na fábrica de Santa Fé, na Argentina. O Chevrolet Bolt EUV, que foi anunciado em maio, também terá uma breve vida. A CEO global da General Motors informou sobre o encerramento do lançamento de novos veículos.

Outro carro a se despedir é o esportivo F-Type da Jaguar. Ademais, a produção será finalizada na Europa, uma vez que a marca planeja interromper a produção de carros com motor a combustão em 2025.

Quanto ao Camaro, que fez muito sucesso no país, a montadora anunciou que a última unidade com motor a gasolina será produzida em janeiro do próximo ano. Há rumores indicando que o carro será aposentado apenas em versões a combustão, visto que a marca planeja usar o nome Camaro em carros elétricos.



Por fim, o Mustang também deve deixar o país. A montadora informou que os únicos carros disponíveis são os que ainda estão no estoque, sem previsão de chegada da nova geração produzida nos Estados Unidos.

Alguns carros serão lançados ainda neste ano

Para quem considera que 2023 ainda não trouxe muitos lançamentos, basta aguardar o segundo semestre. As montadoras têm reservado para essa época apresentações de novos modelos e versões importantes.

A agenda dos lançamentos de 2023 inclui uma variedade de carros que agradam a vários perfis. Além dos populares SUVs, tem picapes, hatches e sedãs.

Citroën

O Citroën C3 Aircross terá produção em Porto Real (RJ) e a base do C3 hatch do ano passado. Seu objetivo é competir com crossovers compactos e com a Chevrolet Spin. Assim, seu motor 1.0 Turbo contará com três cilindros.

Fiat

A queridinha da Fiat será a Titano, uma picape média que enfrentará a e a S10. Dessa forma, virá equipada com motor 2.0 turbodiesel BlueHDI de origem PSA, 200 cv de potência mais a tração 4×4.

Para bater de frente com Chevrolet Montana, a montadora terá novas versões da Toro e da Strada. A Strada ganhará motor 1.0 Turbo de 130/125 cv, câmbio automático CVT e sete marchas virtuais. Em contrapartida, a Toro terá o preço menor que o da Montana mais cara, conjunto 1.3 Turbo, tração 4×4 e caixa automática de nove velocidades.

Ford

A Ford concentrou seus esforços na Ranger. Assim, a chegada ao Brasil trará motores turbodiesel inéditos. Os carros serão equipados com o 2.0 EcoBlue de 167 cv e 41,2 kgfm, com câmbio automático e manual. A versão mais completa terá motor 3.0 V6 biturbo de 246 cv e 61,1 kgfm, junto da transmissão com 10 velocidades.

Além desses lançamentos, os brasileiros poderão contar com novidades relacionadas aos carros da Honda, da Nissan, da Peugeot, Volkswagen e da Toyota Corolla GR.