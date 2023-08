Se você quer o KIT ANTENA DIGITAL tem que fazer ISTO AQUI

Através de uma iniciativa governamental, os cidadãos do Brasil têm a oportunidade de requisitar gratuitamente o kit antena digital. Esse auxílio é destinado especificamente à população de menor renda, que busca aprimorar o sinal da televisão.

É importante ressaltar que, à medida que a tecnologia avança, surgem numerosas falhas de sinal na atualidade. De fato, é possível que surjam interferências que levem à queda do sinal da televisão analógica. É justamente por esse motivo que o kit antena digital pode ser valioso para a população.

Através dele, os cidadãos brasileiros podem usufruir de melhorias na qualidade do sinal. Desde o ano de 2022, o programa “Siga Antenado” distribui esse conjunto aos cidadãos de baixa renda. Vale destacar que determinados critérios precisam ser atendidos para que o auxílio seja concedido. Adicionalmente, algumas localidades não têm acesso à antena digital.

Como funciona a antena digital

A antena digital é um dispositivo que capta o sinal de televisão transmitido por uma emissora. O sinal de televisão é composto por ondas eletromagnéticas, que são ondas de energia que se propagam no espaço. A antena digital é projetada para captar essas ondas e convertê-las em um sinal elétrico.

O sinal elétrico é então transmitido para um aparelho de televisão, que decodifica o sinal e o converte em imagens e sons. A qualidade da imagem e do som depende da potência do sinal recebido pela antena digital.

As antenas podem ser internas ou externas. As internas são mais fáceis de instalar, mas podem não captar o sinal de televisão tão bem quanto as externas. As externas são mais difíceis de instalar, mas podem captar o sinal de televisão de uma distância maior.

A antena digital é um componente essencial para a recepção de televisão digital. Ela permite que os telespectadores recebam imagens e sons de alta qualidade, com menos interferências.

Descubra quem é elegível para adquirir o kit antena digital



Você também pode gostar:

É crucial, antes de mais nada, esclarecer que o conjunto de antena digital está em uso extensivo no Brasil. Em razão do avanço do sinal 5G, a qualidade do sinal da televisão convencional se deteriorou.

Consequentemente, é frequente que haja uma interferência entre ambos os sinais, ocasionando problemas. É por isso que as mesmas antenas utilizadas para os dados móveis da quinta geração são aplicadas nas antenas digitais. Isso implica que somente localidades com cobertura 5G podem solicitar essa tecnologia.

Neste momento, cidades com uma população superior a 500 mil habitantes podem requisitar o auxílio. No entanto, é uma questão de tempo até que as torres de sinal estejam presentes em todas as regiões do Brasil.

Para verificar quais cidades são atendidas pelo programa e oferecem o conjunto de antena, é possível acessar o site do “Siga Antenado”, o nome do programa que está encarregado da distribuição dos conjuntos.

Nesse portal, também é viável averiguar quais números de CPF têm direito a adquirir o conjunto de antena digital. Em contrapartida, o cidadão precisa entregar sua antena parabólica ao técnico que realiza a instalação da antena digital. Há algumas vantagens em realizar essa substituição, que são as seguintes:

Redução do ruído;

Aprimoramento na qualidade de áudio e imagem;

Possibilidade de assistir a canais locais;

Ausência de interferências nos sinais.

Em resumo, quem está qualificado para solicitar a antena?

Importante enfatizar que existem algumas condições a serem atendidas para requerer o conjunto de antena digital. Confira todas elas:

Pertencer a uma família de baixa renda;

Possuir cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

Possuir uma antena parabólica convencional em funcionamento.

Saiba como efetuar a solicitação do kit antena digital

Os cidadãos brasileiros podem requisitar o conjunto de antena digital através do portal “Siga Antenado”, como citado. Contudo, é importante ressaltar que o website do programa fornece uma série de informações sobre o auxílio. Então, é possível conferir quais cidades já possuem torres de sinal e estão aptas a realizar a troca. Ademais, devemos ressaltar que o serviço é totalmente gratuito.

Os cidadãos podem agendar a substituição e a instalação do conjunto. Então, caso a cidade em questão ainda não ofereça o kit antena digital, será necessário aguardar. Como mencionado anteriormente, o portal informa quais locais possuem a tecnologia. Portanto, é possível verificar regularmente se a troca já está disponível na sua cidade.