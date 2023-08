Sean O’Malley abre como favorito sobre Chito Vera em uma possível revanche, mas é um azarão considerável para Merab Dvalishvili

Sean O’Malley ainda está comemorando sua impressionante vitória sobre Aljamain Sterling e conquistando o título peso galo do UFC. Mas não há descanso para o cansado, por isso já se fala sobre quem ele enfrentará em seguida.

Quase imediatamente após O’Malley nocautear no segundo round para se tornar campeão do UFC, ele já estava pressionando por uma revanche contra Chito Vera, a única pessoa a detê-lo na carreira profissional.

Vera, que venceu anteriormente no UFC 292 com vitória por decisão sobre Pedro Munhoz, adoraria a chance de pular a fila e lutar pelo título contra O’Malley. Embora tenha uma vitória sobre o novo campeão do UFC, ele abriu como azarão em uma potencial revanche com O’Malley após garantir sua vaga como favorito.

As probabilidades de abertura são cortesia de Sportsbetting.ag.

Chito Vera +130

Sean O’Malley -150

Com base nessas probabilidades, seria necessária uma aposta de US$ 150 para recuperar US$ 100 em O’Malley, enquanto uma aposta de US$ 100 em Vera renderia US$ 130 se ele conseguisse a reviravolta.

Embora O’Malley desfrutasse de seu status de favorito contra Vera, o mesmo não pode ser dito de um confronto potencial com o principal candidato ao peso galo, Merab Dvalishvili, que com base apenas na classificação deve ser o próximo na fila para a disputa pelo título.

Dvalishvili conquistou nove vitórias consecutivas, incluindo uma atuação eliminatória contra o ex-campeão do UFC Petr Yan em março. O peso galo georgiano também fez o possível para evitar o confronto com Sterling, que é um de seus amigos e companheiros mais próximos.

Com Sterling perdendo o título, isso abre a porta para Dvalishvili buscar o título agora que O’Malley reina como campeão, e parece que ele seria o grande favorito para vencer esse confronto.

Merab Dvalishvili -200

Sean O’Malley +170

Essas probabilidades iniciais têm Dvalishvili como favorito por 2-1 sobre O’Malley, o que significa que seria necessária uma aposta de US$ 200 para recuperar US$ 100 se ele conseguisse se tornar campeão do UFC. Enquanto isso, uma aposta de US$ 100 em O’Malley retornaria US$ 170 se ele vencesse a luta contra Dvalishvili.

O UFC não tomou nenhuma decisão sobre a próxima luta de O’Malley, muito menos sobre o adversário, mas o novo campeão peso galo deixou claro que gostaria de competir novamente antes do final de 2023.