Sean O’Malley: Aljamain Sterling parece ‘nervoso’ antes do confronto pelo título do UFC 292

Sean O’Malley acha que ele pode estar na cabeça de Aljamain Sterling.

As duas estrelas do peso galo devem se enfrentar no UFC 292 no próximo sábado, com o cinturão de Sterling em jogo, e eles tiveram muito tempo para trocar golpes verbais nas mídias sociais. Mais recentemente, Sterling zombado O’Malley por enviar uma mensagem direta para ele se envolver em conversa fiada.

O’Malley foi questionado sobre sua treta com Sterling em A Hora do MMAe ele deixou claro que não está fugindo dos jogos mentais pré-luta.

“Ele tem o que eu quero, ele tem o cinturão”, disse O’Malley. “É simples assim. Eu apenas deixei ele saber, eu disse, ‘Ei campeão, você parece um pouco nervoso’, quando o vi na TV. Eu estava apenas sendo honesto. Ele olhou um pouco – este momento pode chegar até ele um pouco. O que foi isso, 14, 13 dias antes da pesagem? Tenho certeza que ele ainda tem muito peso para cortar, está lidando com essas lesões. Então, achei que ele parecia um pouco nervoso, pensei em avisá-lo e avisei.

Sterling busca a quarta defesa de seu título do peso-galo ao enfrentar O’Malley no TD Garden, em Boston. Uma vitória ampliaria seu recorde de mais defesas consecutivas de título do UFC até 135 libras e possivelmente sinalizaria o fim de sua corrida na divisão, já que ele mencionou a subida para o peso-pena. Uma mudança abriria espaço para o amigo próximo de Sterling e companheiro de equipe, Merab Dvalishvili, disputar o título e permitir que ele fizesse um corte de peso menos estressante.

O’Malley acredita que os cortes de peso têm sido uma dor de cabeça para Sterling e qualquer problema antes de sua luta só pode ser benéfico para o desafiante.

“Eu o ouvi dizer que às vezes tem problemas para dormir”, disse O’Malley. “Obviamente, ele não tem problemas para ganhar peso, acho que você poderia dizer problemas para ganhar peso. Não é divertido. Quero dizer, eu não perco tanto peso quanto ele e não gosto de perder peso, é uma merda. Então, para mim, tendo jantares gordurosos algumas semanas antes, garanto que ele não está comendo, e se estiver, isso só fará com que seu peso seja muito pior.

Se a atividade de mídia social de Sterling é uma indicação, seu corte de peso está indo muito bem, já que ele postou várias imagens de seu físico impressionante enquanto se prepara para lutar contra O’Malley. “Sugar” não está se deixando levar pelas fotos.

“Ele sempre parece alto”, disse Sterling. “Ele só tem esses genes, ele é retalhado. Mesmo quando ele está fora de forma, fora do campo e gordo, o cara ainda está fodidamente definido. São apenas genes bons e obviamente ele está trabalhando duro.

Quer haja uma diferença de tamanho ou não na noite da luta, O’Malley será o azarão na noite da luta, não apenas devido ao sucesso anterior de Sterling, mas também ao seu estilo pesado de grappling que pode ser um pesadelo para O’Malley. Sterling vem de uma vitória por decisão dividida sobre o medalhista de ouro olímpico e campeão de duas divisões do UFC Henry Cejudo, então o respeito por suas realizações nunca foi tão alto.

O’Malley ouviu todas as dúvidas sobre como ele se sairá contra Sterling, mas ele não está se desviando de sua afirmação de longa data de que será o único a encerrar o reinado de Sterling – e de forma definitiva.

“Eu definitivamente tenho ouvido isso. É o que é, não estou realmente muito preocupado com o que as pessoas dizem”, disse O’Malley. “Indo para aquela luta de Petr Yan, eu ouvi muitas coisas, obviamente não sobre wrestling ou grappling, mas que Petr ia me destruir, eu não deveria estar lá com ele. Então eu vou lá e bato nele, faço o trabalho, então não estou muito preocupado com isso. Eu concordo, acho que o wrestling e o grappling dele são muito bons.

“É se eu consigo quebrá-lo e apagar a porra das luzes dele antes que ele me agarre. É uma luta striker x grappler, não tem segredo em nossos planos de jogo. Eu realmente acredito que sou 100 por cento capaz de apagar suas luzes. Estou fodidamente rápido agora, estou afiado agora, estou preciso agora, vou acertar esta mão direita. Você vai e olha para a minha carreira no UFC, se eu os finalizei no primeiro round ou não, eu derrubei muita gente no primeiro round.

“Ele está perdendo muito peso e isso influencia. Ele desempenha 100% de importância nas fotos que você pode tirar. Então, planejo ir lá e entregar as fotos que ele não pode fazer.